Глава Осинского округа не стал претендовать на новый срок полномочий

Завершилась подача документов на конкурс по отбору главы Осинского муниципального округа. По данным «Ъ-Прикамье», на конкурс заявились три человека: начальник инспекции государственного технического надзора Пермского края Игорь Морозов, заместитель атамана Волжского войскового казачьего общества по экономике Игорь Мыльников и замглавы Чайковского округа по инфраструктуре Виталий Астафьев. Действующий руководитель Осинского округа Алексей Григорьев на новый срок полномочий претендовать не стал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Алексей Григорьев возглавляет муниципалитет с 2020 года. Осенью 2024 года после очередных выборов в Осинскую думу, оппоненты господина Григорьева сформировали в представительном органе коалицию против действующего руководителя. После чего региональные власти, по информации «Ъ-Прикамье», решили поддержать на конкурсе Игоря Морозова.

Конкурс запланирован на 28 февраля. Комиссия, состоящая из представителей муниципалитета и губернатора, оценит программы развития округа, представленные кандидатами. Два претендента, получившие наиболее высокие оценки, будут представлены депутатам Осинской думы на заседании 5 марта. Главой станет тот, кто сможет получить большинство депутатских голосов. При этом на заседании должны присутствовать не менее 10 думцев — две трети от общей численности представительного органа.