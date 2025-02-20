Key Point построит под Екатеринбургом ЦОД за 3,2 млрд рублей

ГК Key Point получила от ВТБ проектное финансирование для строительства нового центра обработки данных (ЦОД) в индустриальном парке Craft в Свердловской области, сообщила пресс-служба ВТБ. Сумма инвестиций составит 3,2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центр обработки данных

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Центр обработки данных

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Проект будет реализован в два этапа: запуск первой очереди запланирован на конец 2025 года, завершить строительство компания намерена к маю 2026 года»,— говорится в сообщении.

Емкость ЦОД составит 880 ИТ-стоек, общая мощность – 11,0 МВт. Площадь объекта превысит 6,5 тыс. кв. м.

ГК Key Point развивает региональную сеть ЦОД. Первый дата-центр был запущен во Владивостоке в феврале 2023 года. В настоящий момент завершается строительство ЦОД в Новосибирске.

Индустриальный парк Craft расположен на первой линии Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Согласно его сайту, площадь парка составляет 60 га.

Алексей Буров