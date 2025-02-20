Ввоз немецкого пива Россию снизился до минимума апреля 2022 года

В декабре прошлого года поставки пива из Германии в Россию сократились до минимальных объемов с апреля 2022 года, проанализировало агентство «РИА Новости» данные Евростата. Тогда Россия закупила у Германии 6,5 тыс. т пива.

В денежном выражении продажи сократилась до €4,7 млн (432 млн руб.) — в 1,7 раз. Ниже стоимость продаж немецкого пива падала только в июне 2022 года — до €4,3 млн (395 млн руб.).

Общие поставки пива в Россию из стран ЕС сократились на четверть — до €15,05 млн. Помимо снижения спроса на немецкое пиво на 20% уменьшился ввоз бельгийской продукции — до €1,7 млн (156 млн руб.). Ввоз пива из Латвии сократился на 50%, до €1,5 млн (137 млн руб.), из Литвы в 3,1 раза, до €1,1 млн (101 млн руб.). Тем не менее поставки из Чехии выросли до €3,4 млн (312 млн руб.) по сравнению с €2,8 млн (257 млн) в 2023 году. Поставки польского пива выросли в 4,6 раза, до €2,3 млн (211 млн руб.).

В конце декабря 2024 года правительство повысило пошлины на пиво и сидр с €0,1 до €1 за литр. Изменения вступили в силу 1 января. В Минэкономразвития такое решение объяснили ответными мерами на введенные против России санкции.

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