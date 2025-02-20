В Новосибирске ФСБ предотвратила утечку гостайны

Утечку сведений, составляющих гостайну, не допустили сотрудники УФСБ России по Новосибирской области. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным УФСБ, 33-летний работник проектного института, подведомственного департаменту строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, пытался получить в органах власти Волгоградской области материалы, составляющие гостайну. При этом у проектного института отсутствовала лицензия для работы с подобными материалами и допуск к работе с ними.

«В связи с выявлением условий, способствующих совершению преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283.1 УК России (незаконное получение сведений, составляющих гостайну), в целях предупреждения его совершения УФСБ России по Новосибирской области объявлено официальное предостережение указанному сотруднику о недопустимости подобных действий»,— говорится в сообщении УФСБ. В случае повторного совершения указанных действий ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Илья Николаев