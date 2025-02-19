Не дожидаясь собственника

Депутаты нижегородского заксобрания обсудили обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой внести поправки в правила технологического присоединения к электросетям и включить семьи участников военной спецоперации в категорию получателей льгот. Преференции в виде недорогого подключения сегодня имеют только военные и ветераны СВО, а к депутатам обращаются их жены, которые строят дома, пока мужья воюют на передовой. Выяснилось, что они вообще не могут подключиться к сетям без нотариально оформленной доверенности собственника земельного участка или дома.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Депутаты комитета по ЖКХ и ТЭК заксобрания Нижегородской области по 19 февраля обсудили проект обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой внести поправки в федеральные правила технологического присоединения к электросетям. В частности, предлагается расширить льготную категорию граждан, которые раз в три года могут подключиться к сетям по ставке 1,2 тыс. руб. за 1 КВт (льготная ставка для остальных физлиц в Нижегородской области в 2025 году составляет 8,5 тыс. руб. — „Ъ“). Кроме инвалидов, малоимущих, многодетных, ветеранов Великой Отечественной войны, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС по закону «О ветеранах» право на льготу имеют ветераны и участники СВО, отмечается в обращении (копия есть у «Ъ-Приволжье»).

Однако их семьи не включены в этот список, и жены военных попросили депутатов дополнить перечень получателей льгот, сообщил председатель комитета Владимир Привалов.

Он уточнил, что комитет получил два обращения от жительниц Кстовского округа, которые вместе с детьми строят дачи и дома на зарплату мужей, пока те выполняют боевые задачи. «Если военный находится на передовой и у него достойная зарплата, которую он перечисляет супруге, она имеет возможность строить дом. Тем более, если в семье взрослый сын, почему бы нет? Жизнь идет»,— рассказал господин Привалов. Однако электросетевые компании им отказывают в предоставлении льгот, ссылаясь на отсутствие у них права получения преференции. Поэтому депутаты предложили включить их в список льготников, чтобы семьи военных могли пользоваться льготами наравне с родственниками, которые служат, подчеркнул Владимир Беспалов.

Льготная оплата подключения не единственная проблема для семей участников СВО, сообщил депутат Вадим Пичугин. Дело в том, что постановление правительства РФ №286 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг…и технологического присоединения энергопринимающих устройств…» позволяет получить услугу только собственникам земельного участка или дома.

«Заявку на технологическое присоединение по закону подает собственник. Если имущество оформлено на военного, который находится на СВО, супруга получит отказ»,— отметил господин Пичугин.

Единственным выходом из ситуации председатель Беспалов назвал оформление на семью военного доверенности от собственника, с которой можно подать заявку на техприсоединение от его имени. «Однако нам видится, что число отказов тех или иных организаций семьям участников СВО и ветеранов уменьшится, если в правила внесут поправки»,— полагает Владимир Беспалов.

Заместитель губернатора Вячеслав Горев согласился, что без доверенности получить услугу невозможно, даже если семьи военных включат в льготную категорию. Однако с ней они смогут подключиться по сниженной ставке почти в восемь раз дешевле рядовых граждан, отметил чиновник. Никто из правительства и депутатов не решился предложить попросить Михаила Мишустина разобраться и с доверенностями.

Ситуация возмутила вице-спикера Дмитрия Краснова. Он поинтересовался, как военные будут оформлять доверенности на передовой и придется ли посылать к ним нотариусов.

Господин Краснов призвал депутатов думать не только о бойцах, но и об их семьях. «Возможно, супруга не успеет получить доверенность из-за того, что ее муж погибнет. Женщины пишут, а я краснею от того, что не могу ничего сделать, потому что такой вот "умный вариант" мы придумали с этой доверенностью. Это решение не соответствует ни духу времени, ни человеческим понятиям. Необходимо продумать предоставление льгот так, чтобы человек мог спокойно прийти и получить ее. Тем более, это семьи наших защитников, женщины с детьми»,— возмутился господин Краснов.

Комитет поддержал обращение по двум пунктам к Михаилу Мишустину — 27 февраля заксобрание Нижегородской области одобрит его и направит в правительство РФ. После заседания один из депутатов сообщил «Ъ-Приволжье», что военные смогут оформить доверенность в упрощенном варианте за подписью командиров воинских частей.

Командиры воинских частей вправе заверить доверенность, подтвердил адвокат Николай Бычков. «Согласно нормам Гражданского кодекса, заверить доверенность военнослужащего могут либо нотариусы, либо лица, приравненные к ним, — командиры воинской части, начальники лечебного учреждения, учебных центров. Однако военные — не юристы. Может возникнуть сложность с содержанием доверенности, которое необходимо прописать правильно»,— отметил адвокат. Он уверен, что военнослужащим, по возможности, лучше заверить доверенность нотариально. Например, во время отпуска.

«В принципе, с самого начала частичной мобилизации всех призывников просили оформить доверенности на родных, а если ее заверит командир, лучше сразу прописать, на что конкретно она выдана»,— подытожил Николай Бычков.

Роман Рыскаль