В Белгородской области погиб мирный житель при атаке БПЛА

В селе Колыхалино Валуйского округа Белгородской области при ударе украинского дрона погиб мирный житель. Он находился в служебном автобусе, на который пришелся удар БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Мужчина скончался от ранений до приезда скорой помощи. Кроме этого, пострадала пассажирка автобуса — с осколочными ранениями руки и головы ее доставили в центральную районную больницу. «Вся необходимая помощь оказывается. Оперативные службы работают на месте»,— написал господин Гладков в своем Telegram-канале.

Как сообщало Минобороны, над территорией региона в 17:40 мск сбили один беспилотник.