Школьник на Кубани ударил одноклассника ножом-кредиткой

В городе Темрюк Краснодарского края следствие возбудило уголовное дело по факту халатности педагогов общеобразовательной школы №13, где ученик шестого класса был ранен острым предметом, сообщает региональное следственное управление СКР.

Инцидент произошел во вторник, 18 февраля. Один из учеников принес в школу острый предмет, по данным «Ъ», это был сувенирный перочинный нож в виде визитной карточки. Следствие считает, что владелец ножа нанес им ранение своему однокласснику, однако в социальных сетях появилась и другая версия: подросток якобы сам случайно налетел на лезвие. Пострадавший школьник был доставлен в медицинское учреждение для оказания ему помощи, угрозы его жизни нет.

Ход расследования поставлен на контроль руководства следственного управления СКР по Краснодарскому краю. Обстоятельства инцидента в общеобразовательной школе №13 города Темрюк также изучает прокуратура Краснодарского края.

Анна Перова, Краснодар