Мотовилиха предъявила непроездной

В этом году в бюджете Пермского края предусмотрят средства на изъятие земельных участков для продления ул. Монастырской. На эту цель предлагается выделить более 19 млн руб. В мэрии пояснили, что дорога будет построена только до Мотовилихинских заводов. В прошлом году рассматривался вариант обустройства дороги вдоль территории предприятия до ул. 1905 года. По словам источника «Ъ-Прикамье», знакомого с ситуацией, отказ от строительства сквозного автосообщения связан с оборонным направлением производства. Идея продлить ул. Монастырскую через Мотовилиху впервые появилась в 2000-х годах. По словам эксперта, власти могут вернуться к этому плану позже.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В 2025 году администрация Перми планирует выделить средства для изъятия земельных участков и недвижимости на них для продления ул. Монастырской до Мотовилихинских заводов. Из проекта поправок в бюджет города на 2025 год и плановый период 2026/27 следует, что на эту цель планируется направить 19,4 млн руб. Согласно документу, внесенному в гордуму, средства направят на оценку рыночной стоимости изымаемого имущества, а также на изъятие земли и строений. Улица Монастырская будет возводиться от путепровода на 4А+325 км перегона Пермь II — Пермь I до Мотовилихинских заводов.

Весной 2024 года пермские власти рассматривали возможность продлить ул. Монастырскую до ул. 1905 года, то есть вдоль территории Мотовилихинских заводов. В том числе, новую дорогу предлагалось проложить по набережной Камы. Для этого мэрия распорядилась изъять земельные участки и объекты недвижимости, находящиеся за ТЦ «Речник». Тогда же администрация заказала разработку соответствующего проекта, согласно которому предусматривалось обустройство разворотной площадки для городского пассажирского транспорта и остановочных пунктов. Планировалось, что протяженность участка составит 1,5 км, дорога будет двухполосной, с велодорожкой шириной 2 м.

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в мэрии, дорога по ул. Монастырской будет продлена только до Мотовилихи. Причины такого решения в администрации не уточнили. По данным краевого минтранса, проектная документация по строительству улицы находится на стадии подготовки, поэтому пока точных решений об особенностях обустройства дороги нет.

Источник, близкий к маш­холдингу, сообщил «Ъ-Прикамье», что с официальным запросом об организации сквозного проезда к руководству Мотовилихинских заводов никто не обращался. По словам собеседника «Ъ-Прикамье» в дорожной сфере, даже в случае рассмотрения такого плана вряд ли бы нашлась техническая возможность для обустройства дороги рядом с предприятием, так как завод «обеспечивает гособоронзаказ». При этом с машхолдингом и РЖД обсуждался план создания детской железной дороги вдоль набережной Камы рядом с заводом. В 2022 году «Ъ-Прикамье» сообщал, что однопутный участок детской железной дороги будет проложен от станции Пермь I до Мотовилихи, через остановочный пункт Набережная.

Планы построить дорогу через территорию Мотовилихинских заводов появлялись еще в 2009 году. Тогдашний губернатор Пермского края Олег Чиркунов прорабатывал возможность ликвидировать несколько тупиковых улиц, мешающих соединить разные концы города, в том числе таковой является ул. Монастырская (на тот момент ул. Орджоникидзе). В планах господина Чиркунова было соединить ее с ул. 1905 года и открыть на всем протяжении автомобильное движение, что наладило бы сообщение между Мотовилихинским и Ленинским районами. Проект напрямую затрагивал территорию Мотовилихинских заводов. Тогда на предприятии рассматривали такой план возможным, однако отмечали, что обустройство дороги через предприятие предполагает особые технические условия. Одним из вариантов рассматривалась организация дороги на нескольких уровнях (сначала по территории завода, затем над железной дорогой).

Директор пермского мостоотряда №123 (филиал АО «Уралмостострой» — подрядчик реконструкции путепровода на участке перегона Пермь II — Пермь I) Юрий Истягин считает, что власти рассматривали возможность построить автодорогу вдоль Мотовилихинских заводов, так как предприятие не имело такой высокой производственной нагрузки, как сейчас. В нынешних геополитических условиях, вероятно, завод обеспечивает большие объемы госзаказа на оборонную продукцию. Господин Истягин отметил также, что, скорее всего, от планов по обустройству дороги через Мотовилиху власти отказались не навсегда. «Вариант организации проезда вдоль завода значительно разгрузил бы транспортное сообщение и обеспечил бы жителям более быстрое передвижение»,— отметил начальник мостоотряда №123.

Анастасия Леонтьева