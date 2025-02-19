Прокуратура оспаривает строительство ЖК на месте гостиницы «Турист» в Липецке

В Арбитражный суд Липецкой области 14 января поступил иск региональной прокуратуры о признании недействительными документов на строительство жилого комплекса на месте бывшей гостиницы «Турист». В ходе дела рассматривается разрешение на возведение проекта «Многоквартирный жилой дом переменной этажности с нежилыми помещениями и автостоянкой» по адресу: Липецк, площадь Петра Великого, 1. Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда.

Прокуратура требует признать недействительным положительное заключение экспертизы, выданное ООО «Проммаш Тест Экспертиза» 9 июля 2024 года нижегородскому ООО «Специализированный застройщик "Турист Эко-Парк"», а также разрешения на строительство и отклонения от параметров, выданные региональным управлением строительства и архитектуры. Представитель прокуратуры заявил, что проект нарушает градостроительные нормы и санитарные требования.

В департаменте градостроительства и архитектуры мэрии Липецка и областном министерстве строительства и архитектуры считают требования необоснованными. По их мнению, при рассмотрении документов отсутствовали основания для отказа: застройка производится в зоне многоэтажной жилой застройки, проектная документация получила положительное заключение, приложены разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. ООО «СЗ "Турист Эко-Парк"» также возражают, указывая на наличие положительной экспертизы. Суд отложил рассмотрение дела на 17 марта 2025 года для привлечения третьих лиц.

В 2022 году гостиницу (здание и участок принадлежали обанкротившейся Липецкой ипотечной корпорации) выставили на торги за 200 млн руб. На несколько аукционов никто не заявлялся, цена объекта в итоге упала до 60,8 млн. В 2023 году гостиницу с торгов за 155 млн выкупило московское ООО «Сигма эксперт» Евгения Прохорова, которая не была связана с «СЗ "Турист Эко-Парк"». В марте 2023 года стало известно, что застройщик начал снос липецкой гостиницы «Турист». На ее месте анонсировали жилой комплекс, сроки ввода обозначены не были.

Подробнее об сносе липецкой гостиницы нижегородским застройщиком — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова