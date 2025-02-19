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Рост могильного трафика

На кладбищах Перми создадут более 60 тыс. новых мест для захоронений

Проблема нехватки мест на пермских кладбищах остается актуальной. По сведениям администрации города, на местных погостах в этом году может не хватить 1,5–2 тыс. мест. В то же время власти Перми готовят новые площадки для захоронений, сообщил на думском профильном комитете начальник департамента дорог и благоустройства Евгений Радостев. Такая работа велась в прошлом году, сейчас же, как подсчитал «Ъ-Прикамье», власти готовятся организовать на кладбищах 66,5 тыс. новых мест — это уже имеющиеся и новые кладбища, например, в Мотовилихинском лесничестве. Правда, после доклада у депутатов остались вопросы без ответов о строительстве крематория и использовании Восточного кладбища.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Власти Перми отчитались перед членами думского комитета по городскому хозяйству о создании мест для захоронений. Об этой работе депутатам на заседании 19 февраля доложил начальник департамента дорог и благоустройства Евгений Радостев. Отметим, что проблема нехватки кладбищенских территорий актуальна для города на протяжении последних лет. Резервы местных кладбищ давно заканчиваются, поэтому пермские думцы два раза в год заслушивают отчеты властей о создании площадок для погребений.

По словам Евгения Радостева, в 2024 году администрация Перми направила 4,6 млн руб. на подготовку мест для захоронения на Заозерском кладбище. На площади в 0,5 га создано свыше 700 мест для захоронений, в том числе воинский квартал. На Северном кладбище организовали 250 новых мест для захоронения почетных граждан города. Кроме того, на Северном установят санитарно-защитные зоны — закупка на выполнение работ администрацией уже объявлена.

В этом году власти продолжат готовить новые места на погостах. В частности, в 2025 году на Заозерском кладбище организуют еще 8,5 тыс. мест. Прорабатывается создание новых кладбищ. Так, в Мотовилихинском участковом лесничестве, по предварительным расчетам, можно обустроить порядка 56 тыс. мест. Во время предпроектных работ надо объединить части необходимых для погоста земельных участков. На это в бюджете предусмотрено 7,5 млн руб. Также мэрия собирается возобновить захоронения на кладбищах в Кислотных дачах и Закамске — в этих локациях разместятся еще 2 тыс. мест. Завершить установку санитарно-защитных зон, необходимых для открытия этих объектов, предполагается в первом квартале 2025 года.

В августе минувшего года в администрации сообщали, что в Перми расположено 17 кладбищ общей площадью 510 га. Новые захоронения должны производиться только на четырех из них: «Северное», «Банная Гора», «Головановское», «Заозерье». На десяти кладбищах допускается подзахоронение умерших к могиле близких родственников. Еще на семи закрытых кладбищах допускаются урновые захоронения. Проблема нехватки мест на погостах стала актуальна на фоне 10-летнего строительства крематория на Восточном кладбище. Объект не завершили, и сейчас возвести его заново собираются на Северном кладбище, первые две печи обещают запустить в 2026 году, а две оставшиеся — в 2029-м. Северное кладбище, к слову, закрыто для захоронений в общих кварталах. По данным сайта администрации, там возможны почетные, детские захоронения и погребения по мусульманскому обряду. Почти каждый год в мэрии говорят, что жителям города может не хватить места на кладбищах.

В этом году пермякам тоже может не хватить погребальных мест. По словам Евгения Радостева, на февраль 2025 года резерв подготовленных площадей на кладбищах города составляет порядка 5 тыс. мест, в том числе 1,21 тыс. мест в почетных и воинских кварталах. «По фактическим данным, за 2024 год смертность в Перми составила 7,6 тыс. человек, в том числе 3535 человек были подзахоронены»,— обратил внимание господин Радостев.

Депутат Владимир Манин заметил, что в 2024 году на Северном кладбище мэрия собиралась подготовить около 28 тыс. мест, но сейчас информации по этому вопросу думцам не представили. Также в 2023 году сообщалось о нецелесообразности захоронений в Верхней Курье, но в начале 2024-го администрация уже собиралась проводить там предпроектные работы. «Сейчас подошла информация о 56 тыс. мест в Верхней Курье. Уверен, данные сведения прорабатываются. Единственное, мы не знаем ориентировочных сроков проекта по годам»,— подчеркнул содолкладчик. Народный избранник обратил внимание на количество площадок для захоронений в городе. По его словам, в 2023 и 2024 годах городу требовалось примерно по 7 тыс. мест для погребения, тогда как сейчас пермские кладбища располагают 5674 местами. «В этом году нам необходимо предусмотреть еще 1,5?2 тыс. мест»,— заявил господин Манин.

Кроме того, думцам хотелось бы знать о планах властей об организации мест для захоронений на 2026–2027 годы.

Депутат Николай Булатов поинтересовался, в какой стадии находится проект крематория. Депутат просил доложить и о возведении колумбария. Начальник департамента дорог и благоустройства ответить на вопрос о крематории не смог. Но зато рассказал про колумбарий на Южном кладбище. Строительство такого объекта предполагается и на Северном, в месте возведения крематория.

Также депутатов интересовали планы мэрии на развитие Восточного кладбища. Эти вопросы тоже остались без ответа.

Представитель думского управления аналитики и экспертизы Евгений Сапаркин указал на отсутствие сведений от администрации по 28 тыс. новых мест на Северном кладбище. Кроме того, управление хотело бы знать причины изменения подхода властей к разработке границ Верхнекурьинского и Мотовилихинского участковых лесничества общей площадью почти 200 га.

На заседании комитета депутаты так и не получили ответов на некоторые вопросы. Приняв доклад к сведению, члены комитета отметили в протоколе, чтобы мэрия доложила о строительстве крематория на Северном кладбище и о перспективах использования Восточного. Отчет администрации о создании новых мест для погребения депутаты намерены выслушать этим летом.

Евгения Ахмедова

  • Коммерсантъ (Пермь) №31 от 20.02.2025, стр. 8