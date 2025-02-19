Испытание огнем

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о неординарных процедурах красоты — о том, что можно узнать по руке на сеансе у косметолога, что такое массаж коруги и причем тут огонь.

Салон красоты «Белый сад»: огненный массаж

Это старинный восточный ритуал, адаптированный к современным условиям. Важно, что он не только снимает нервное напряжение, но и способствует снижению веса. Кроме того, согласно установкам и традициям восточной медицины, огонь очищает ауру и заряжает положительной энергией.

Как это работает? Массаж обычно выполняется на области спины и живота, но огнем можно работать с коленными и тазобедренными суставами, шеей и стопами. Начинается процедура с легкого массажа с использованием масла алоэ, которое усиливает эффект теплового воздействия огня. Затем нужную часть тела накрывают тремя слоями влажных полотенец. Сверху по определенным меридианам и на зоны, нуждающиеся в прогреве, наливается спирт и поджигается. Спирт загорается мгновенно, тело в нужном месте глубоко прогревается. Пламя тушится довольно быстро — через 10–15 секунд. Так повторяется три раза. На первый взгляд процедура кажется немного рискованной, но, по уверению специалистов, она абсолютно безопасна и комфортно переносится. В завершение массажа специальными мягкими дренирующими движениями наносится особый настой трав и эфирных масел — так называемое масло дракона, оно благоприятно влияет на эмоциональное состояние, устраняет спазмы и головные боли.

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Преимущества огненного массажа: глубокое расслабление и снятие тревожности, ускорение обмена веществ, детоксикация организма, омоложение кожи.

Кому подойдет этот метод? Спа-терапевт, иглорефлексотерапевт Татьяна Корягина считает, что огненный массаж особенно эффективен для людей, страдающих хроническим стрессом, тревожностью и эмоциональным напряжением, и уверяет, что «уже после первого сеанса все отмечают легкость и прилив энергии».

Клиника Kraftway: диагностика по ладони

SoCheck Oligoscan («Олигоскан») — простой и современный метод диагностики уровня минералов, микроэлементов и тяжелых металлов в тканях организма.

Как это работает? С помощью фотоспектрометрии можно проанализировать уровень окислительного стресса и характер обмена веществ, так как при дисбалансе этих микроэлементов повышается риск возникновения заболеваний. Тестирование выполняют с помощью сенсорного блока, подключенного к компьютеру через программное обеспечение производителя по четырем точкам на ладони руки, и, что особенно важно — без забора крови.

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Преимущества диагностики Oligoscan: Уникальность метода состоит в его оперативности и безболезненности. Врач-эндокринолог клиники Наталья Зайцева комментирует: «Мы можем увидеть дефицит микроэлементов, тяжелых металлов и витаминов в тканях на клеточном уровне и имеем возможность уже на приеме сразу начать компенсацию дефицитных состояний».

Кому подойдет этот метод? Всем, кому нужны рекомендации по антиэйдж-программам, при симптомах хронической усталости, при сниженном иммунитете, повышенной раздражительности и тревожности, при проблемах с памятью и концентрацией внимания. Диагностику проводить можно настолько часто, насколько это необходимо — противопоказаний нет.

Салон красоты «МильФей»: массаж коруги

Искусство массажа коруги переносит нас в удивительный мир японской традиции ухода за лицом: с его помощью можно не только снимать напряжение в шейно-воротниковой зоне и улучшать лимфоток, но и буквально «лепить» форму лица.

Как это работает? Японская техника массажа с глобальным подходом к процессу воздействия на организм. Само название «коруги» в переводе с японского означает «маленькое лицо». Главное отличие такого массажа в том, что специалист работает не с мышцами, а именно с костями головы, декольте и плеч. Особое внимание уделяется воздействию на определенные рефлекторные точки рук и ног, которые оказывают влияние на общее состояние всего организма и работу нервной системы. По окончании массажа применяется так называемое бандажирование лица с помощью специальных эластичных бинтов с целью закрепления мышечной памяти и более выраженного, пролонгированного лифтинг-эффекта.

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Преимущества массажа коруги: он помогает сохранить моложавость и ухоженность более пролонгированное время, чем обычные техники.

Кому подойдет этот метод? Это универсальная методика. Светлана Муравьева, косметолог-эстетист салона, уверена, что по воздействию на организм «Коруги» нет равных. «Я считаю, что каждому человеку стоит испытать на себе этот метод, чтобы насладиться необычным ощущением одновременного и ментального расслабления и лифтинга»,— добавляет она.

Ирина Кириенко