Полиция идет по теплому следу

В Ульяновском филиале ПАО «Т Плюс» следователи УМВД изъяли документы в рамках уголовных дел. В полиции информацию о расследовании не раскрывают и не комментируют. Источники «Ъ» поясняют, что уголовные дела связаны с банкротством ульяновского МУП «Городской теплосервис» и возможными попытками продажи его имущества по заниженной цене конкурсным управляющим в интересах «Т Плюс». В «Т Плюс» ситуацию не комментируют. По данным «Ъ», уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере при намеренном снижении начальной цены продажи имущества было возбуждено еще в 2022 году, но затем было переквалифицировано на покушение на растрату, обвинение предъявлено оценщику и конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий вину не признает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ульяновский "Городской теплосервис" несмотря на конкурсное производство продолжает работу

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Ульяновский "Городской теплосервис" несмотря на конкурсное производство продолжает работу

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Утром во вторник, 18 февраля, в центральный офис ульяновского филиала ПАО «Т Плюс» пришли силовики и начали выемку документации. Как сообщают свидетели, сотрудников филиала собрали в актовом зале, у них были изъяты мобильные телефоны, было запрещено покидать помещение. К вечеру вторника выемка документов еще продолжалась, шел опрос сотрудников компании, копировалась информация с компьютеров.

В УМВД ситуацию не комментируют. Источник, близкий к УМВД, пояснил, что изъятие документов производится в рамках возбужденных уголовных дел о покушении на растрату в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ, до 10 лет лишения свободы, покушение предусматривает наказание в размере двух третей от максимального срока). Источник также пояснил, что речь идет о ситуации с банкротством ульяновского МУП «Городской теплосервис». Дать более подробную информацию собеседник не смог.

Пресс-служба ульяновского филиала ПАО «Т Плюс» также не могла пояснить, с чем связана выемка документации, хотя факт работы силовиков подтвердила. «“Т Плюс” оказывает правоохранительным органам все необходимое содействие. Проводимые мероприятия не препятствуют работе филиала, все производственные предприятия функционируют в штатном режиме. Представителям правоохранительных органов оказывается всестороннее содействие»,— отмечается в официальном комментарии, размещенном пресс-службой в Telegram-канале компании.

Директор филиала Андрей Филиппов во вторник был для комментариев недоступен. На запрос «Ъ» не ответил.

Ульяновское МУП «Городской теплосервис» УМУП «Городской теплосервис» является теплопередающей компанией, посредником между поставщиком («Т Плюс») и конечным потребителем, обеспечивающим теплом и ГВС 869 МКД Ульяновска, 91 частный жилой дом, 34 больницы, 40 школ, 57 детсадов, две ДЮСШ, 1020 прочих объектов. Протяженность теплосетей — 198 км. Предприятие находится в процедуре конкурсного производства. Дело о банкротстве было возбуждено в апреле 2019 года. Первоначально заявление о банкротстве подавало АО «Ульяновский патронный завод», в 2021 году главным кредитором стало ПАО «Т Плюс» с общей суммой требования 232 млн руб.

«Т Плюс» является фактически единственным интересантом покупки имущества «Городского теплосервиса», возможность покупки подтверждало и руководство ульяновского филиала компании.

Конкурсный управляющий Оксана Охлопкова выставляла на продажу имущество «Городского теплосервиса» первоначально в июне 2022 года, а затем в июле того же года с начальной ценой 1,088 млрд руб. и минимальным порогом 636 млн руб. Торги не состоялись. Прокурор региона Андрей Теребунов внес администрации Ульяновска представление о недопустимости занижения цены ниже 3 млрд руб., об этом же была предупреждена и Оксана Охлопкова (прокуратура ссылалась на оценку имущества МУП, сделанную Ульяновской ТПП - свыше 3 млрд руб.). После этого в августе 2022 года имущество МУП было выставлено на торги при начальной цене 3 млрд руб., но и они не состоялись из-за отсутствия желающих купить имущество. В декабре 2022 года имущественный комплекс снова был выставлен на торги с начальной ценой 2,7 млрд руб. Поэтапное понижение цены (на 5%) продолжалось более двух месяцев, дошло до 945 млн руб. (минимальная планка была 912 млн руб.), но в конце февраля 2023 года торги были остановлены в связи с арестом на имущество правоохранительными органами.

По материалам прокурорской проверки в связи с занижением стоимости имущественного комплекса было возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Также было возбуждено уголовное дело о доведении компании до банкротства (преднамеренное банкротство, ст. 196 УК РФ). Сейчас, по данным «Ъ», уголовное дело о мошенничестве переквалифицировано на покушение на растрату в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ), хотя, по словам госпожи Охлопковой, смысл его также был связан с занижением начальной цены имущественного комплекса. В начале февраля Оксане Охлопковой и оценщику Сергею Колесникову, производившему экспертную оценку стоимости имущества «Городского теплосервиса», было предъявлено обвинение.

Оксана Охлопкова вину не признает. В беседе с «Ъ» она сказала, что, «по мнению следствия, стоимость имущества была намеренно занижена, чтобы это имущество ушло в пользу “Т Плюс”». Но фабулу дела она назвала «абсурдом», отметив, что оценка была проверена Росимуществом, «которое выдало положительное заключение». Мэрия после представления прокурора направила письмо в Росимущество с просьбой отозвать положительное заключение, что и было сделано. Конкурсный управляющий обратилась в Арбитражный суд Татарстана с иском о признании действий Росимущества незаконными, и тот обязал вернуть положительное заключение. «Я не знаю, в чем может быть покушение на растрату, если цена определяется спросом, а желающих купить имущество не было»,— заметила госпожа Охлопкова. С оценкой ТПП она «не согласна» и отмечает, что «даже 11-й арбитражный апелляционный суд тоже отметил, что относится к этому заключению критически».

Получить комментарий мэрии во вторник не удалось.

Председатель комитета ЖКХ регионального заксобрания Денис Седов сказал, что сделал запросы по ситуации и намерен внимательно следить за событиями. При этом он заметил, что МУП «Городской теплосервис» продолжает работать и заниматься содержанием и ремонтом теплосетей. В то же время глава комитета заксобрания по строительству, транспорту и энергетике Дмитрий Грачев заявил, что «такие стратегические объекты, как “Городской теплосервис”, должны быть под особым вниманием городских властей, и странно, что гордума старается в этом вопросе быть в стороне».

Сергей Титов, Ульяновск