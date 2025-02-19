26 пунктов составил в феврале индекс экономических ожиданий инвесторов в Германии на ближайшие шесть месяцев, сообщил исследовательский институт ZEW. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали его роста до 20 пунктов с 10,3 пункта в январе (значения выше 0 указывают на оптимизм инвесторов, ниже — на пессимизм). Фактический показатель стал максимальным с июля 2024 года. Отчасти его рост объясняется ожиданием выборов в Бундестаг и обновления состава правительства — от властей ждут решительных действий по оживлению деловой активности в стране. Более позитивные ожидания инвесторов могут быть также связаны с продолжающимся смягчением денежно-кредитной политики ЕЦБ.