Очистные соображения

Представители городской и краевой исполнительной власти рассказали депутатам инфраструктурного комитета заксобрания об уборке пермских улиц от снега. Парламентарии разошлись в оценках: одни не считают ее качество удовлетворительным, другие признают, что работать коммунальные службы в целом стали лучше. Представители мэрии и краевого правительства считают свою работу удовлетворительной, так как она укладывается в существующие нормативы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Замглавы Перми Дмитрий Галиханов рассказал депутатам комитета заксобрания Прикамья по развитию инфраструктуры о текущем содержании автодорог в городе. Господин Галиханов напомнил, что на содержании мэрии находится улично-дорожная сеть площадью около18 млн кв. м. Содержанием еще около 2 млн кв. м в центре Перми занимается краевая дорожно-эксплуатационная служба (ДЭС).

По словам господина Галиханова, зимой в уборке улиц ежедневно участвуют около 230 единиц техники и 150–170 дорожных рабочих. В среднем за сутки с пермских дорог вывозится около 12–16 тыс. куб. м снега. Всего с начала зимы было вывезено около 700 тыс. куб. м снега. Дмитрий Галиханов подчеркнул, что в этом году в сильные снегопады общественный транспорт ни разу не останавливался. Замглавы Перми отметил также, что «в период обильных снегопадов к подрядным организациям были применены штрафные санкции в размере 6,6 млн руб.».

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Вероника Куликова отнеслась к докладу замглавы Перми критично. «Озвученные вами цифры в настоящее время не дают четкого понимания о том, выполняются ли нормативы, достигаются ли целевые показатели при уборке, нужны ли на это дополнительные средства. Выскажу, наверное, мнение пермяков: в снегопады и в новогодние праздники улицы убирались отвратительно, в том числе центральный планировочный район, парковочные карманы»,— заявила депутат. Она отметила, что уборкой центра занимался краевой подрядчик, и спросила, как мэрия оценивает его работу.

Дмитрий Галиханов ответил, что дорожно-эксплуатационная служба является таким же подрядчиком, как и все остальные, ее работу мэрия оценивает удовлетворительно. «Вы говорите, что в новогодние праздники были проблемы. Но давайте не будем забывать, что есть нормативные сроки после окончания снегопада, определенное время, через которое подрядчик должен провести очистку проезжей части и заездных карманов, складировать снег и в течение трех-четырех дней производить его вывоз. То есть вся работа производилась планово, мы всю эту технику видели на навигации. Также ведется отчетность, еженедельно проводятся штабы с присутствием ГИБДД, прокуратуры и всех подрядчиков, в том числе ДЭС. В целом считаю работу удовлетворительной»,— отчитался замглавы Перми. Он сообщил депутатам профильного комитета, что согласно действующим нормативам с дорог первой категории снег должен вывозиться в течение трех дней после окончания снегопадов, второй категории — в течение 10 дней, третьей категории — в течение 15 дней.

Дмитрий Галиханов пояснил также, что уборке парковочных карманов часто мешают расположенные там автомобили, которые горожане отказываются убирать на время очистки улиц от снега. «Мы предупреждаем о работах по вывозу снега за сутки, но, к сожалению, жители машины не убирают. Приходится обращаться в ГИБДД, производить эвакуацию и только после этого — очистку. Это очень долго: за ночь получается убрать две-три машины»,— посетовал чиновник.

Вице-премьер правительства Прикамья Андрей Алякринский заявил, что краевые власти знают об этой проблеме и совместно с депутатами заксобрания работают над внесением поправок в федеральное законодательство, которые упрощают процесс эвакуации автомобилей. С негативной оценкой работы ДЭС вице-премьер не согласен.

Депутат Сергей Богуславский также не согласился с оценкой уборки улиц, высказанной Вероникой Куликовой. «С учетом перераспределения средств из центрального планировочного района (работу ДЭС финансирует краевой, а не городской бюджет.— «Ъ-Прикамье») на другие районы, с уборкой стало получше. Многие замечания, которые высказывались в последние годы, снимаются»,— уточнил депутат. При этом он добавил, что проблема с очисткой от снега дорог в частном секторе по-прежнему не решена: «Вывоз там не предусмотрен совсем. В результате дороги становятся узкими, тротуары не чистятся и дети вынуждены идти в школу по проезжей части».

Дмитрий Галиханов ответил, что трехлетние контракты, заключенные летом прошлого года, предусматривают вывоз снега из частного сектора и объем вывоза в сравнении с предыдущими годами удвоился. «Работа ведется. Но, конечно, денег на это не хватает»,— поделился замглавы Перми. Также он отметил, что в городе есть необходимость в увеличении финансирования содержания дорог, но в рамках действующих трехлетних контрактов это невозможно.

Председатель комитета Павел Черепанов по итогам обсуждения предложил принять информацию к сведению, а после окончания действующих контрактов выйти с предложением об увеличении финансирования. «Мы можем поставить задачу — ловить каждую снежинку. Но вопрос в том, сколько это будет стоить. Понятно, что стоит задача увеличивать обеспеченность содержания дорог, увеличивать качество. Но мы всегда должны видеть золотую середину. Можно тратить миллиарды, чтобы ловить каждую снежинку, но при этом не ремонтировать больницы и школы. Давайте посмотрим правде в глаза: даже если в Москве или Санкт-Петербурге снегопад идет неделю — ситуация возникает примерно такая же, как у нас»,— заявил господин Черепанов.

Константин Кадочников