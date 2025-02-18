Отчитали за проезд

Мэрия Перми представила результаты работы транспортной отрасли за 2024 год. С докладом перед депутатами комитета по экономическому развитию выступил начальник департамента транспорта Анатолий Путин. Несмотря на рост пассажиропотока и сокращения дефицита отрасли, депутаты отметили ряд недоработок. В частности, критике подверглась работа департамента с безбилетниками. Народные избранники считают, что в этом вопросе необходимо вести более жесткую политику. Кроме того, вопросы возникли к мерам по снижению дефицита водителей. Депутаты настаивают, что на эту проблему необходимо «смотреть шире», чем сегодня это делает департамент.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Путин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Анатолий Путин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Начальник департамента транспорта администрации Перми сегодня на заседании комитета по экономическому развитию Пермской гордумы представил отчет о результатах работы транспортной отрасли за 2024 год. Сейчас в Перми ежедневно работают 738 автобусов и 78 трамваев. В прошлом году 22 маршрута показали положительный результат, 62 — отрицательный. За прошлый год пассажиропоток вырос на 7 млн и составил 241 млн пассажиров. При этом более половины пассажиров (55%) оплачивают проезд банковской картой или электронным кошельком. За год выросло количество пользователей проездных документов.

Анатолий Путин отметил рост штрафов за безбилетный проезд. В прошлом году было составлено 20 тыс. протоколов за безбилетный проезд, вынесено 16 тыс. постановлений. В результате в городскую казну поступило 23,3 млн руб. штрафов. В бюджет города поступило также 57,4 млн руб. штрафов, которые заплатили перевозчики за нарушения расписания, проезд остановок, неработоспособность оборудования и за грязь в салоне.

Господин Путин рассказал, что расходы бюджета на транспортную отрасль в прошлом году сократились на 70 млн руб. и составили 1,6 млрд руб.

Председатель комитета по экономическому развитию Арсен Болквадзе отметил, что к докладу поступили замечания от контрольно-счетной палаты и отдела экспертизы и аналитики. Эксперты уточнили, что представлены не все данные плана мероприятий по сокращению фактов безбилетного проезда, которые должны были реализовать в прошлом году. Есть замечания по факту снижения проверок контрольно-ревизионной службы и количества составленных актов. «Что вызывает вопросы, потому что более 7 млн руб. было направлено на стимулирование контролеров в транспорте»,— заметил господин Болквадзе. Наряду с этим он подчеркнул, что экспертами наблюдается низкая собираемость штрафов — всего 59,4% от выписанных. Эксперты отмечают также неисполнение плана по расходам отрасли.

«Получается, что у нас выросло количество пассажиров за счет безбилетников. Контрольный показатель 21%, а по факту — 24% безбилетников. Все-таки это очень настораживающий фактор. Получается, каждый четвертый пассажир сегодня едет бесплатно»,— обратил внимание Арсен Болквадзе.

Депутат Марк Коробов также напомнил, что годом ранее народные избранники одобрили увеличение суммы на содержание контрольно-ревизионной службы.

«Шла речь о том, что все будет кардинально меняться. Но количество протоколов не растет: 57 млн бесплатных поездок, из них 16 тыс. штрафов»,— пояснил депутат.

По его мнению, люди понимают, что шансы получить штраф очень малы, потому они этим и пользуются. «Отсюда у нас „акция от города“: каждая четвертая поездка — в подарок»,— посетовал Марк Коробов. Он предложил не заниматься самообманом в вопросе работы контролеров. По его мнению, контролеры часто отпускают правонарушителей. «Понятно, что не пойдут они драться с пассажирами, никому это не надо. Но тем не менее какую-то более суровую политику вести для того, чтобы здесь был результат, я думаю, стоит»,— считает господин Коробов.

Депутаты снова подняли вопрос о возвращении кондукторов на некоторые маршруты. Однако Анатолий Путин заверил, что, согласно подсчетам, кондукторы обойдутся дороже.

Кроме того народные избранники поинтересовались, меняется ли тенденция с дефицитом водителей. Господин Путин отметил, что сейчас ситуация стабилизировалась, но это связано с тем, что завершился строительный и туристический сезон. Весной ситуация может снова обостриться. В связи с этим разработан план мероприятий по поднятию престижа профессии водителя общественного транспорта. Депутат, перевозчик Эдуард Мирзамухаметов рассказал, что ситуации с кадрами в отрасли сегодня катастрофическая. «Дна мы еще не достигли, но надо принимать определенные меры. Надо смотреть на эту проблему шире»,— считает господин Мирзамухаметов. По его словам, речь идет не только о зарплатах. По данным перевозчика, сегодня зарплата водителя автобуса неконкурентна. Это связано в том числе с действующими контрактами и ограничениями, которые они накладывают на перевозчиков в части повышения заработной платы. Так, средняя зарплата водителя автобуса составляет 70 тыс. руб., а водителя грузовика — от 120 тыс. руб.

Председатель комитета Арсен Болквадзе подчеркнул, что, несмотря на ряд замечаний, наблюдается позитивная динамика в работе транспортной отрасли. «Пермь со своей системой транспортного обслуживания является одной из лучших в стране. Это касается и подвижного состава, и удобства сети, удобства оплаты проезда. Уверен, что все замечания, которые сегодня прозвучали, найдут свое решение»,— подытожил господин Болквадзе и поблагодарил начальника транспортного департамента за работу.

Ирина Суханова