Турнир четырех наций стал турниром двух

Хоккейный Турнир четырех наций завершится финалом с участием тех двух его команд, которые котировались выше всех. В решающем матче встретятся сборные США и Канады. Американцы чуть убедительнее выглядели на предварительном этапе и обыграли канадцев в очной встрече, зато перед решающим матчем их накрыла волна травм ведущих игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборная Канады (№21 — Брейден Пойнт, №97 — Коннор Макдэвид) чуть было не разбазарила преимущество в четыре шайбы в матче с финнами, но все же довела дело до победы и вышла в финал Турнира четырех наций

Фото: Maddie Meyer / Getty Images Сборная Канады (№21 — Брейден Пойнт, №97 — Коннор Макдэвид) чуть было не разбазарила преимущество в четыре шайбы в матче с финнами, но все же довела дело до победы и вышла в финал Турнира четырех наций

Фото: Maddie Meyer / Getty Images

Концовка предварительного этапа Турнира четырех наций с квартетом участников, составленных из лучших игроков НХЛ, получилась не самой веселой. Для сборной США, уже обеспечившей себе двумя победами выход в финал, матч со шведами не имел никакого практического значения, и она, быстро поведя в счете, в конце концов уступила соперникам — 1:2, не особенно, кажется, расстроившись по этому поводу. Для канадцев в их встрече с финнами практического смысла было полным-полно. Поражение выкинуло бы их из турнира, а оппонентам могло подарить выступление в финале. Но интрига в матче возникла лишь в самом его конце. Ведя после двух периодов со счетом 4:0, в заключительном канадская сборная умудрилась пропустить три подряд шайбы, вторую и третью — от Микаэля Гранлунда с интервалом меньше чем в полминуты. Но настичь канадцев финнам так и не удалось. Они сняли вратаря и дождались шайбы в пустые ворота, проиграв — 3:5.

Таким образом, за главный приз в турнире будут бороться две североамериканские сборные, которые котировались значительно выше европейских, обладая более дорогими, яркими и глубокими составами. Решающий матч состоится в четверг в Бостоне, и расклад перед ним выглядит довольно любопытным.

Общие впечатления от предварительного раунда, разумеется, настаивают на том, чтобы считать фаворитом финала все-таки сборную США. Американцы взяли верх над конкурентом в очной встрече. Она запомнилась всем прежде всего тремя драками в самом ее начале, но никуда не денешься от того, что в целом американские хоккеисты выглядели в ней чуть поубедительнее. А канадцы мучились не только в этом, но и в двух остальных матчах. С финнами едва не разбазарили гигантский отрыв, со шведами, ведя перед третьим периодом с разницей в две шайбы, не избежали овертайма, лишь в нем дожав противников. Все эти игры подтверждали предположения насчет того, что канадский голкипер Джордан Биннингтон, как ни крути, неровня проводящему фантастический сезон голкиперу американскому Коннору Хеллибайку, а канадский подбор игроков менее ровный и сбалансированный, нежели американский.

Но есть пара нюансов, которые добавляют тумана. Первый — это шикарная форма ключевых канадских форвардов. Нейтан Маккиннон забросил уже три шайбы, Коннор Макдэвид набрал четыре очка, а Сидни Кросби в свои 37 вообще возглавил список лучших бомбардиров турнира. И качество игры этих нападающих вполне соответствует цифрам, намекая на возможность каких-то экстраординарных подвигов в ключевые моменты.

Второй нюанс — это кадровая ситуация в сборной США. Еще перед стартом турнира она лишилась из-за повреждения своего самого интересного защитника Куинна Хьюза. А по ходу состязания проблем такого рода у нее только добавлялось. Дошло до того, что на матч со шведами тренеру Майку Салливану не удалось наскрести полноценную заявку: при шести защитниках нападающих было вместо двенадцати одиннадцать. Причем из-за травм остались в запасе ведущие хоккеисты линии атаки — Мэттью Ткачак и Остон Мэттьюз. А уже в первом периоде все стало еще хуже: неудачно упав, отправился в раздевалку и не вернулся на лед младший брат Мэттью Ткачака Брейди Ткачак, тоже важная для сборной фигура. При этом Салливан наотрез отказался рассказать о степени серьезности этих травм и оценить вероятность того, успеют ли игроки восстановиться к финалу.

Алексей Доспехов