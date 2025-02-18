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Гендиректором «Вымпела» стал Александр Ещенко

Генеральным директором рыбинского судостроительного завода «Вымпел» стал Александр Ещенко. Сообщение об этом опубликовано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Фото: ПАО «ССЗ «Вымпел»

Фото: ПАО «ССЗ «Вымпел»

На заседании Совета директоров было принято решение досрочно прекратить полномочия гендиректора ПАО «ССЗ «Вымпел» Андрея Сивкова с 17 февраля в связи с личным заявлением о расторжении трудового договора. Господин Сивков возглавил завод в сентябре 2024 года.

Новым гендиректором с 18 февраля является Александр Ещенко. Ранее господин Ещенко фигурировал в публикациях завода как исполнительный директор. Назначен он был в сентябре 2024 года. Совет директоров также согласовал совмещение Ещенко должности гендиректора ООО «МСПП» («Морские скоростные пассажирские перевозки», Москва»).

Алла Чижова

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