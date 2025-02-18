Гендиректором «Вымпела» стал Александр Ещенко

Генеральным директором рыбинского судостроительного завода «Вымпел» стал Александр Ещенко. Сообщение об этом опубликовано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «ССЗ «Вымпел» Фото: ПАО «ССЗ «Вымпел»

На заседании Совета директоров было принято решение досрочно прекратить полномочия гендиректора ПАО «ССЗ «Вымпел» Андрея Сивкова с 17 февраля в связи с личным заявлением о расторжении трудового договора. Господин Сивков возглавил завод в сентябре 2024 года.

Новым гендиректором с 18 февраля является Александр Ещенко. Ранее господин Ещенко фигурировал в публикациях завода как исполнительный директор. Назначен он был в сентябре 2024 года. Совет директоров также согласовал совмещение Ещенко должности гендиректора ООО «МСПП» («Морские скоростные пассажирские перевозки», Москва»).

Алла Чижова