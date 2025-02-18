Деньги положили в портфель

В России растет интерес к инвестициям

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В России за последний год выросло количество обращений к профессиональным брокерам. Интерес к инвестициям среди населения остается высоким — около 15% граждан уже имеют опыт вложений. При этом, говорят эксперты, инвестирование в иностранные активы помогает снизить зависимость от внутренних факторов, распределяя риски между различными экономиками.

В условиях экономической нестабильности, волатильности валютного рынка и санкционного давления россияне стараются сохранить и увеличить капитал. Инвестирование как надежный и выгодный инструмент вызывает все больший интерес. Около 15% граждан уже имеют опыт вложений, и эта цифра постоянно растет. При этом граждане, как правило, стараются пользоваться услугами финансистов. Согласно данным опроса аналитического центра НАФИ, в 2024 году 89% частных инвесторов в России хотя бы раз обращались за помощью к профессиональным брокерам для формирования сбалансированного портфеля.

Основной вопрос, который интересует потенциальных инвесторов, отмечают эксперты,— как и куда вкладывать средства, чтобы обезопасить капитал. Начинающим инвесторам эксперты рекомендуют четко определить сроки и формат своих вложений. «Консервативный инвестор склонен выбирать облигации и депозиты, которые обеспечивают стабильность, хотя и с невысоким доходом»,— поясняют аналитики брокерской компании Freedom Finance Global, добавляя, что умеренный подход предполагает сочетание акций, облигаций и фондов, обеспечивая сбалансированное распределение рисков. «Инвесторы, стремящиеся к быстрой и высокой прибыли, часто выбирают более рисковые активы, такие как акции роста и стартапы»,— говорят представители компании.

Также, отмечают эксперты, необходимо определиться с методикой пополнения портфеля. Одним из вариантов является внесение крупной суммы сразу. Альтернативой может стать стратегия регулярных вложений, которая помогает снизить влияние рыночных колебаний и сделать инвестиции более гибкими и управляемыми. «Акции, номинированные в долларах, евро или других стабильных валютах, также служат эффективным средством защиты капитала от обесценивания рубля. Мировые рынки также открывают доступ к перспективным и инновационным секторам, таким как искусственный интеллект, биотехнологии, зеленая энергетика и космические технологии»,— отмечают в Freedom Finance Global.

По мнению финансовых аналитиков, в настоящее время российский рынок сопряжен с определенными рисками, обусловленными экономической ситуацией и геополитическими событиями. Вложения в иностранные активы помогают снизить зависимость от внутренних факторов, распределяя риски между различными экономиками. Инвестирование в международные компании дает возможность стать совладельцем таких мировых гигантов, как Apple, Microsoft, Tesla, Amazon, Johnson & Johnson. Эти компании, как правило, демонстрируют стабильный рост, сильные финансовые результаты и надежные бизнес-модели. Кроме того, многие зарубежные компании продолжают выплачивать дивиденды, несмотря на экономические кризисы, что делает их хорошим источником пассивного дохода и эффективным инструментом для сохранения капитала.

Профессиональные брокеры также советуют инвесторам рассмотреть возможности диверсифицированного инвестиционного портфеля. Он помогает сбалансировать различные финансовые инструменты и снизить риски потери средств. «Разные активы реагируют на рыночные события по-разному, и убытки в одном секторе могут быть компенсированы прибылью в другом»,— подчеркивают эксперты. По их мнению, инвестирование в различные сектора и регионы повышает шансы на получение прибыли в перспективных отраслях. Важно включить в портфель разнообразные активы, такие как акции, облигации, фонды и другие инструменты.

Для эффективной диверсификации брокеры советуют инвестировать в компании из разных секторов экономики, таких как технологии, здравоохранение и промышленность. «Также имеет смысл распределить инвестиции между развитыми и развивающимися рынками, а также вложить средства в активы, номинированные в разных валютах, чтобы защититься от валютных колебаний»,— отмечают брокеры, приводя пример сбалансированного портфеля: 50% акций, 30% облигаций, 10% золота и 10% альтернативных инвестиций.

Еще один ключевой вопрос — как выбрать брокера для инвестиций в иностранные активы. Важно понимать, что брокерская деятельность имеет достаточно высокий уровень защищенности. При этом наиболее надежным вариантом считаются брокеры из стран, поддерживающих дружественные отношения с Россией, например из Казахстана. Финансовая инфраструктура этой республики активно развивается, что превращает страну в значимый центр финансовых потоков Центральной Азии. Местные компании предоставляют доступ к глобальным биржам и широкому спектру инвестиционных инструментов. Процесс открытия счета у казахстанских брокеров прост: инвестору необходимо подготовить пакет документов и пройти проверку, чтобы подтвердить отсутствие санкционных ограничений. Стоит обратить внимание на отзывы других трейдеров, изучить соответствующие рейтинги. Немаловажно, что хороший брокер предоставляет своим клиентам круглосуточную поддержку и быстрое реагирование на проблемы и вопросы.