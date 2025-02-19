Реклама
Дорогие друзья! Рекламной службой «Коммерсантъ Кавказ» принимаются заказы на размещение рекламы в газете, специальных приложениях, на сайте
«Коммерсантъ Кавказ»
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191/б, офис 3
Телефон отдела по работе с клиентами: +7 964 905-89-13
эл. почта rek@kommersant-kavkaz.ru
ООО «Магазин внимания»
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191/б, офис 3
Телефон отдела по работе с клиентами: +7 964 905-89-13
эл. почта rek@kommersant-kavkaz.ru
ООО «Магазин внимания»
«Коммерсантъ» газета
Газета «Коммерсантъ» (региональный выпуск) PDF | JPG
«Коммерсантъ» онлайн
Баннерная реклама на сайте «Ъ-Кавказ» PDF | JPG
Пресс-релизы на сайте на сайте «Ъ-Кавказ» PDF | JPG
«Коммерсантъ» в соцсетях
Реклама в соцсетях «Ъ-Кавказ» PDF | JPG
Пакетные предложения
Статьи на сайте «Ъ-Кавказ» PDF | JPG
Интервью на сайте «Ъ-Кавказ» PDF | JPG
Суперобложка + баннеры PDF | JPG
Технические требования к материалам
Реклама в газете, суперобложке и приложениях
Прием объявлений о несостоятельности (банкротстве)bankrot@kommersant-kuban.ru
+7 903 411-66-44