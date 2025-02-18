«Требование к 14-летнему приносить присягу не вяжется с его статусом ограниченно дееспособного»

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий подростков, вступающих в российское гражданство, давать присягу с 14 лет (сейчас — с 18-ти). Законодатели полагают, что понижение возрастного порога повысит «патриотический дух» вступивших в гражданство. Они считают, что подростки станут «осознанно» брать на себя обязательства соблюдать российские законы, защищать свободы и независимость РФ, быть верными новой Родине. Предполагается, что отказ от присяги либо ее непринесение в течение года с момента получения гражданства, его аннулируют. Обязанность принесения присяги явно противоречит основному принципу Конституции РФ, уверен адвокат Александр Якимович.



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«Считаю, что эти поправки противоречат уже действующим нормам и только усиливают те юридические и моральные несоответствия, которые уже есть в вопросах принятия в гражданство.

Так, люди в возрасте от 14 до 18 лет, то есть подростки, являются, по закону, ограниченно дееспособными. За исключением тех редких случаев, когда они эмансипированы решением суда, то есть не могут своими действиями принимать обязанности, например, совершать без согласия родителей сделки, кроме мелких бытовых. Это обусловлено тем, что жизненный опыт столь юных людей ничтожен и не позволяет им полностью осознавать ситуацию, в которой они оказались, то есть это – защита их прав, а не ограничение.

С другой стороны, присяга – волевое решение о принятии гражданином на себя обязанностей и даже об отказе от части своих прав, обещание считать свои интересы, даже законные – менее важными, чем общие.

И предложение обязать этих юных людей давать присягу, принимать на себя обязанности – явно ошибочно, и с юридической, и с моральной точки зрения. Они психически и духовно не готовы к этому, и они недостаточно дееспособны с точки зрения закона. Гражданский и Семейный кодексы РФ не предусматривают такого самостоятельного поведения ребенка – то есть 14-летние будут давать присягу с согласия родителей? Или даже по приказу родителей или попечителей, опекунов? А если согласие, с точки зрения законотворцев, не требуется, то значит – присяга менее важное действие, чем покупка мопеда, на которую согласие родителей требуется?

Далее, из законопроекта непонятно, зачем на принятие присяги дается год. Что должен решить человек за этот период, чтобы дать присягу? Каков статус человека, в отношении которого решение о гражданстве принято, а присягу еще не принял – он гражданин или нет?

Наконец, непонятным остается назначение присяги. Разве она создает обязанности для принявшего, есть ли ответственность за ее нарушение? Закон это отрицает – обязанности установлены законом, также как и ответственность за его нарушение. Но не присяги. Кроме того, обращаясь с заявлением о принятии в гражданство, человек, тем самым, юридически заявляет о своем обязательстве соблюдать Конституцию РФ и законы РФ. Каков тогда смысл принесения присяги?

И самое важное, обязанность принесения присяги явно противоречит основному принципу Конституции РФ – равенству всех на территории страны. Урожденные граждане, не давая никакой присяги, являются гражданами неоспоримо. Но тогда почему эта обязанность возлагается на людей, которые стали гражданами не случайно, а осознанно, ответственно? Их обращение заслуживает уважения, а не требования присягнуть».