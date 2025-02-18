«Важно, чтобы российское гражданство принималось не по бумажке»

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, обязывающий подростков приносить присягу с 14 лет при получении ими российского гражданства. Предполагается, что понижение возрастного порога повысит патриотизм новых граждан. Законопроект комментирует представитель Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России Светлана Калмазова.

Светлана Калмазова

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«По закону, если оба родителя граждане России, то ребенок автоматически получает гражданство Российской Федерации (гражданство по рождению), неважно на территории какого государства он был рожден. Приносить присягу в данном случае не требуется. Иностранным же гражданам, вступающим в российское гражданство, требуется принести присягу гражданина России — поклясться соблюдать Конституцию и законодательство РФ.

Гражданскую присягу не нужно путать с военной — клятвой, которая дается при призыве на военную службу. Здесь гражданин клянется в верности России и принимает на себя обязательства выполнять требования воинских уставов, приказов командиров и начальников.

Сейчас от принесения гражданской присяги освобождаются несколько категорий иностранцев: не достигшие 18-летнего возраста; неспособные прочитать либо произнести текст присяги, а также собственноручно его подписать из-за ограниченных возможностей здоровья; признанные решением суда недееспособными или ограниченные в дееспособности.

Авторы инициативы о снижении возраста принесения присяги до 14 лет мотивировали свое предложение тем, что в соответствии с российским законодательством в 14 лет наступает ответственность за некоторые преступления. Соответственно, молодые граждане осознанно будут брать на себя обязательства по соблюдению российских законов. В случае отказа от принесения присяги ранее выданное российское гражданство будет считаться недействительным.

Со своей стороны, должна согласиться с тем, что такие изменения поспособствуют объединению новоиспеченных молодых российских граждан со сверстниками, зародят патриотизм и понимание ответственности за свои поступки. Полагаю, очень важно, чтобы молодые люди принимали гражданство такого сильного государства, как Россия, не только на бумажке, но и в сердце. Что касается российских граждан по рождению, которые не дают присягу. Да, может, они этого и не делают, но гимн они учат со второго класса и всегда встают при его исполнении».