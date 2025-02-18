«Важно, чтобы российское гражданство принималось не по бумажке»
Светлана Калмазова — об обязанности приносить присягу гражданина РФ с 14 лет
Госдума в первом чтении одобрила законопроект, обязывающий подростков приносить присягу с 14 лет при получении ими российского гражданства. Предполагается, что понижение возрастного порога повысит патриотизм новых граждан. Законопроект комментирует представитель Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России Светлана Калмазова.
«По закону, если оба родителя граждане России, то ребенок автоматически получает гражданство Российской Федерации (гражданство по рождению), неважно на территории какого государства он был рожден. Приносить присягу в данном случае не требуется. Иностранным же гражданам, вступающим в российское гражданство, требуется принести присягу гражданина России — поклясться соблюдать Конституцию и законодательство РФ.
Гражданскую присягу не нужно путать с военной — клятвой, которая дается при призыве на военную службу. Здесь гражданин клянется в верности России и принимает на себя обязательства выполнять требования воинских уставов, приказов командиров и начальников.
Сейчас от принесения гражданской присяги освобождаются несколько категорий иностранцев: не достигшие 18-летнего возраста; неспособные прочитать либо произнести текст присяги, а также собственноручно его подписать из-за ограниченных возможностей здоровья; признанные решением суда недееспособными или ограниченные в дееспособности.
Авторы инициативы о снижении возраста принесения присяги до 14 лет мотивировали свое предложение тем, что в соответствии с российским законодательством в 14 лет наступает ответственность за некоторые преступления. Соответственно, молодые граждане осознанно будут брать на себя обязательства по соблюдению российских законов. В случае отказа от принесения присяги ранее выданное российское гражданство будет считаться недействительным.
Со своей стороны, должна согласиться с тем, что такие изменения поспособствуют объединению новоиспеченных молодых российских граждан со сверстниками, зародят патриотизм и понимание ответственности за свои поступки. Полагаю, очень важно, чтобы молодые люди принимали гражданство такого сильного государства, как Россия, не только на бумажке, но и в сердце. Что касается российских граждан по рождению, которые не дают присягу. Да, может, они этого и не делают, но гимн они учат со второго класса и всегда встают при его исполнении».