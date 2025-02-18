Главные новости к утру 18 февраля

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, прибывший в Эр-Рияд перед переговорами делегаций США и России, сообщил, что уже встретился с некоторыми членами команды президента США Дональда Трампа. «Все, что я могу сказать, это то, что они отлично решают проблемы. И я думаю, что президент Трамп отлично решает проблемы»,— сказал господин Дмитриев. По его словам, России и США важно «навести мосты», поскольку их отношения имеют значения для всего мира. Встреча российской и американской делегаций пройдет днем 18 февраля в Эр-Рияде.

По данным «Ъ», правительство активно обсуждает реформу торговли табаком. К 3 марта чиновникам поручено сравнить две модели обеления рынка — лицензирование либо введение реестра разрешений. Обе модели предполагают ужесточение ответственности за продажу контрафакта, но вместо штрафов должны заработать экономические стимулы: при нарушениях продавцы будут вынуждены уйти с рынка. Контроль оборота достанется Росалкогольтабакконтролю либо регионам. По оценке экспертов, бюджет ежегодно теряет более 100 млрд руб. из-за нелегальной торговли табаком.

Рыбопромышленникам не хватает мощностей для докового ремонта судов: в пяти основных портах приписки рыболовного флота всего 15 доков, а на Дальнем Востоке их практически нет. Из-за нехватки мощностей суда ремонтируются преимущественно за рубежом, но стоимость этой услуги в последние годы выросла в два-три раза.

Представители некоторых стран ЕС предложили рассмотреть идею размещения европейских войск на Украине не на линии соприкосновения, а вдали от потенциальной границы. В рамках этой идеи войска ЕС будут играть роль сил обеспечения: снабжения и обучения украинских войск.

Послы стран-членов Евросоюза 18 февраля приступят к обсуждению идеи создания нового фонда, главной целью которого будет «удовлетворение наиболее насущных оборонных потребностей Украины». Идею создания фонда должны одобрить все страны ЕС, но участие в инициативе может быть добровольным.

В январе 2025 года количество выданных кредитных карт упало до 1,15 млн штук, обновив минимум с апреля 2022 года. На рынок оказали влияние ужесточение регуляторного давления ЦБ и стремление банков сбалансировать свой портфель. При этом тенденция на сокращение выдач кредиток сохранится в ближайшее время, некоторого оживления сегмента стоит ждать лишь с начала цикла снижения ключевой ставки ЦБ.

Как стало известно «Ъ», российский дистрибутор VVP Group на арендованном предприятии Samsung в Калуге может начать выпуск собственных смартфонов, а также предоставить площадку под их контрактное производство. Эксперты не исключают, что при возвращении Samsung на российский рынок он может тоже локализовать часть производства своих смартфонов.

В российских частных клиниках заметно вырос спрос на процедуры заморозки яйцеклеток и спермы, в некоторых медучреждениях зафиксирован двукратный рост по итогам 2024 года. Популярность таких услуг — особенно среди мужчин — начала расти около трех лет назад, когда участники СВО задумались об отложенном отцовстве.