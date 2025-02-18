Верховный суд отказал в рассмотрении жалобы Фургала на приговор по делу об убийствах

Верховный суд России отказал в рассмотрении кассационных жалоб защиты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на приговор, по которому он получил 22 года лишения свободы за организацию двух убийств и одного покушения. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Фургал

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Фургал

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Судья Верховного суда изучил жалобы защиты и решил не передавать дело для рассмотрения кассационной коллегией судей. В начале февраля 2023 года Люберецкий городской суд Московской области приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы, другим фигурантам назначили наказания от 9,5 до 21 года заключения.

Сергей Фургал признан виновным в убийствах в составе группы лиц. Его бывший помощник Андрей Карепов получил 21 год колонии, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей — 17 лет, а экс-инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево Марат Кадыров, заслуживший снисхождение присяжных, — 9,5 года колонии. Защита пыталась обжаловать приговор в апелляции и кассации, но суды оставили его в силе.

Второе уголовное дело против Фургала, касающееся хищения активов «МСП Банка», рассматривается в Бабушкинском суде Москвы. На скамье подсудимых 10 человек, включая сотрудников группы «Торэкс», связанной с Фургалом по данным следствия. Фигурантам предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве, отмывании денег и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Сергей Фургал вину не признает.

Подробнее о решении кассации по делу Фургала — в материале «Ъ».