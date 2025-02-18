Секс-караоке на китайский манер

В Санкт-Петербурге силовики накрыли организованный гражданином КНР интим-притон под вывеской караоке-клуба на Васильевском острове. В полиции утверждают, что секс-работницы, среди которых были даже несовершеннолетние, оказывали свои услуги исключительно китайцам. При этом сам бордель располагался в крупном лофте Wave Club, который работает вполне легально. В руководстве пространства заверили, что не имеют к произошедшему никакого отношения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полицией задержан мигрант, организовавший в караоке-клубе в Петербурге притон для занятия проституцией

Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Полицией задержан мигрант, организовавший в караоке-клубе в Петербурге притон для занятия проституцией

Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, правоохранители нагрянули в заведение, расположенное в одном из домов на улице Кораблестроителей в День всех влюбленных, 14 февраля. Отмечается, что оперативники застали на месте преступления самого организатора притона, а также несколько девушек, занимавшихся там проституцией. «В ходе обыска караоке-клуба полицейские изъяли денежные средства, смартфоны, электронные носители информации, тетради с записями»,— говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что держатель борделя — 34-летний гражданин «одного из государств Восточной Азии». В релизе сказано, что он нанял проституток, которые оказывали услуги сексуального характера исключительно его соотечественникам.

В главке указали, что возраст работниц интим-сферы — от 19 до 24 лет, однако среди них была и 17-летняя.

Как выяснил «Ъ-СПб», речь идет об уроженце КНР. По данным СМИ, его имя — Мэн Чжаоцзи. В базе «СПАРК-Интерфакс» можно найти сведения, согласно которым ранее он был учредителем двух ООО: «СПб Мелодия» и «Мелодия. Раша». Фирмы были связаны с ресторанной и досуговой деятельностью, но ныне ликвидированы.

Название клуба в официальном сообщении полиции не указано, но по оперативному видео можно установить, что облава произошла в заведении Wave Club, которое позиционирует себя как самое крупное в городе лофт-пространство с капсульным караоке (компактные звукоизолированные кабинки, предназначенные для пения и отдыха небольшой компании людей.— «Ъ-СПб»). Желающим предлагается, помимо прочего, забронировать там три комнаты с караоке-системой.

В руководстве лофта заверили «Ъ-СПб», что не имеют никакого отношения к притону и не были в курсе его существования. Однако какие-либо детали там отказались пояснить, сославшись на текущие следственные действия.

В отношении задержанных девушек полицейскими составлены административные протоколы за занятие проституцией (ст. 6.11 КоАП РФ). Организатор борделя помещен в следственный изолятор. Ему предъявлено обвинение в организации занятия проституцией с использованием несовершеннолетних (п. «в», ч. 2 ст. 241 УК РФ).

Андрей Кучеров