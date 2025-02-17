Апартаменты приближают к прописке

МВД предложило разрешить прописку в апартаментах. Об этом сообщила член общественного совета при Минстрое Мария Перевощикова. По ее словам, ведомство направило эту инициативу вице-премьеру Дмитрию Григоренко. Всего рассматриваются два варианта: либо признать апартаменты жильем, либо изменить правила постоянной регистрации. Собственники такой недвижимости платят и повышенный ежегодный налог — 0,5% от кадастровой стоимости. А если апартаменты находятся в торгово-офисных зданиях, с владельцев взыскивают в три раза больше.

Что поменяется в случае принятия инициативы? На этот вопрос “Ъ FM” ответил руководитель направления ЖКХ и недвижимости юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев: «Апартаменты в любом случае останутся нежилыми помещениями, и к ним будет применяться режим налогообложения, присущий такому типу недвижимости, даже если там разрешат постоянную регистрацию.

Касательно упрощения порядка в жилое помещение, этого не будет, я уверен на 100%, ведь нужно вносить в законы слишком масштабные изменения. А вот вопрос разрешения постоянной регистрации, скорее всего, можно сдвинуть с места.

Но при этом, полагаю, что если будет принято решение разрешить гражданам прописываться в апартаментах при сохранении их статуса нежилых помещений, то на налоговом бремени и на ставках это никак не скажется».

Вместо прописки жильцам апартаментов могут дать временную регистрацию, как в гостиницах и общежитиях, считает управляющий партнер юридической фирмы «Неделько и партнеры» Василий Неделько: «Апартаменты существуют только с точки зрения классификации гостиниц, они предназначены для временного проживания граждан.

Девелоперы, в том числе недобросовестные, пользуясь лазейкой в законе о том, что фактически апартаменты являются нежилыми помещениями, устроили массу ситуаций, когда берется офисное помещение и переделывается в апартаменты. Это большая нагрузка на инфраструктуру. Представители и Москвы, и других регионов постоянно говорят, что это ненормально, они будут с этим бороться. Пытаются снести, закрыть либо как-то по-иному с ними поступать. С другой стороны, есть интересы органов МВД. Они видят, что фактически там проживают люди. С точки зрения наведения порядка необходимо понять, кто и где проживает. Такую задачу в принципе имеет регистрационный учет. Возможно, будет предложено использовать порядок регистрации временного проживания, то есть так же, как в гостиницах.

Каких льгот нет у жильцов апартаментов? Если человек не имеет постоянной регистрации, то ему затруднен доступ к услугам пользования бесплатными поликлиниками, МФЦ, получением кредитов. Кроме того, все-таки у нас есть административная ответственность за отсутствие прописки, поэтому где-то люди покупают постоянную регистрацию в одном месте, что является незаконным, либо где-то осуществляют временную».

В октябре мэрия Москвы запретила строительство новых апартаментов. Однако спрос на эту недвижимость вырос: в столице продавалось около 600 таких помещений в месяц, сообщили “Ъ FM” в пресс-службе ЦИАН. По данным аналитиков платформы, средняя стоимость квадратного метра в апартаментах достигла 450 тыс. руб. Это на 10-15% меньше, чем в новостройках. Впрочем, в случае разрешения регистрации, цены на такое жилье могут приблизиться к обычным квартирам, говорит директор компании Penny Lane Realty 2.0 Алексей Могила: «Возможность регистрации в апартаментах улучшит позицию этого вида недвижимости на рынке и привлечет, конечно же, дополнительный спрос.

Несмотря на то, что апартаменты до недавнего времени пользовались активным спросом как "альтернатива жилью", то мы можем говорить только о тех объемах, которые были введены до 2024 года. Глобального взлета не будет. Но это будет еще один шаг к узакониванию такой недвижимости в принципе как предмета юридического права. Я сам живу в апартаментах уже почти 10 лет, никаких неудобств это не вызывает.

Потому что опять же надо разделять апартаменты. Есть те, которые приспособлены или восстановлены для проживания в старых зданиях, находящихся в городской черте. Соответственно, все это полностью обеспечено всей инфраструктурой.

Есть апартаменты, которые строятся на новых каких-то промышленных территориях. Они могут быть не обеспечены соцобъектами и вызывают недовольство у жильцов, которые приобретают там квадратные метры».

В общественном совете при Минстрое напомнили, что в январе Госдума отклонила законопроект, который приравнивает апартаменты к жилью. Впервые его внесли в нижнюю палату парламента в мае 2014 года. Тогда инициатива исходила от правительства Москвы.

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Никита Путятин