Краевые власти предлагают увеличить штрафы за нарушения при сборе, вывозе и утилизации мусора

Региональные власти разработали проект изменений в закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае», повышающий штрафы за нарушения правил организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов (ст. 6.11). Документ еще не внесен на рассмотрение депутатов. Он проходит оценку регулирующего воздействия и опубликован на сайте краевого министерства экономического развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Авторы законопроекта предлагают увеличить штрафы для граждан с 1,5–3 тыс. руб. до 10 тыс. руб., для должностных лиц — с 3–10 тыс. руб. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — с 15–50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. За повторные правонарушения граждан предлагается штрафовать на 15 тыс. руб., должностных лиц — на 50–100 тыс. руб., юрлиц — на 100–300 тыс. руб.

Как отмечают разработчики инициативы, действующие штрафы не создают условий «для сдерживания отдельных субъектов от засорения контейнерных площадок и (или) использования их не по назначению». С 2022 по 2024 год количество протоколов за нарушения, предусмотренные ст. 6.11 закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае», выросло с 207 до 460 в год. «Таким образом, в разрезе последних трех лет наблюдается рост количества совершенных правонарушений по названной статье, что обусловлено, очевидно, низкими размерами штрафов, которые не способны сдерживать субъектов административной ответственности от совершения правонарушений»,— отмечается в сопроводительной документации к законопроекту. После прохождения ОРВ законопроект будет внесен на рассмотрение регионального заксобрания.