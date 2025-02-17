Суд признал обоснованными требования кредиторов к Дмитрию Мазурову на 23 млрд

Арбитражный суд Москвы признал обоснованными требования ПАО «Сбербанк» и АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» (НПЗ, Тюмень, принадлежал нефтяной группе «Новый поток») к экс-владельцу Антипинского НПЗ Дмитрию Мазурову на общую сумму 22,9 млрд руб. Об этом говорится в определении суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд признал обоснованными требования ПАО "Сбербанка" и "Антипинского НПЗ" к Дмитрию Мазурову на 22,9 млрд рублей

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Суд признал обоснованными требования ПАО "Сбербанка" и "Антипинского НПЗ" к Дмитрию Мазурову на 22,9 млрд рублей

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как следует из данных картотеки, суд включил в реестр кредиторов Дмитрия Мазурова долг Сбербанку на сумму 21,1 млрд руб. имущественного вреда и Антипинскому НПЗ — в размере 1,8 млрд руб.

Напомним, в декабре 2023 года Симоновский суд Москвы приговорил экс-владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова к 10 годам колонии строгого режима. Как сообщил «Ъ», его признали виновным в особо крупном мошенничестве, особо крупной растрате и причинении тяжкого вреда здоровью. По решению суда Дмитрий Мазуров должен выплатить Сбербанку 21 млрд руб. В колонию также отправили его сообщника Александра Курилова.

«По данным следствия, после оформлении кредитов в Сбербанке на строительство Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров вывел полученные средства на сторонние организации, а потом присвоил их. Другой эпизод касается вывода средств, принадлежавших Антипинскому НПЗ, на сумму 473 млн руб. под фиктивный контракт»,— говорилось тогда в сообщении.

Дмитрий Мазуров был задержан и арестован в июле 2019-го по подозрению в хищении кредитных средств Сбербанка. Четырехэтажную квартиру экс-владельца Антипинского НПЗ оценили в мае 2022 года в 752,6 млн руб. В 2020 году Дмитрий Мазуров был признан банкротом. Всего в реестр требований кредиторов господина Мазурова включены требования на 226 млрд руб.

Анастасия Таначева