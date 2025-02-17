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Коммерсантъ FM
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Японская экономика оказалась в стагнации

По итогам 2024 года ВВП Японии вырос всего на 0,1%, следует из данных кабинета министров страны. Это значительно хуже результата 2023 года, когда рост экономики составил 1,5%.

Номинальный валовой внутренний продукт, который отражает размер экономики в текущих ценах, составил 609,29 трлн иен ($4 трлн). Отметку 600 трлн иен японская экономика преодолела впервые в своей истории.

В четвертом квартале года экономика Японии выросла на 2,8% в годовом исчислении, что значительно лучше прогнозов аналитиков, опрошенных Reuters и ожидавших роста только на 1%. Рост ВВП в стране фиксируется третий квартал подряд. Однако растет он во многом за счет корпоративных расходов, в то время как рост потребительского спроса замедлился с 0,7% в предыдущем квартале до 0,1% в конце 2024 года. Это объясняется ростом цен на товары (по итогам декабря индекс потребительских цен вырос на 3,6% в годовом исчислении) при отсутствии роста реальных зарплат в стране.

Министр экономики Японии Ресей Акадзава заявил, что ВВП страны продолжит расти и постепенно восстанавливаться, «но необходимо помнить о влиянии продолжающегося роста цен на продукты питания и другие товары повседневного спроса на уровень потребительских расходов».

Кирилл Сарханянц

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