Новый фильм с Борисовым собрал за выходные 417 млн руб. и возглавил кинопрокат

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, заработав 417 млн руб. за выходные, следует из данных портала kinobusiness.com.

Второе место в рейтинге заняла кинокартина «Манюня. День рождения Ба», собрав 143,5 млн руб. за уик-энд. Третье место досталось фильму казахстанского режиссера Акана Сатаева «Рэкетир: Новые времена», который заработал 100 млн руб.

На четвертом месте оказался фильм «Капитан Америка: Новый мир» с 78,5 млн руб за выходные. Пятерку лидеров замыкает комедия «Оставь это ветру», за уикенд картина собрала в прокате 59 млн руб.