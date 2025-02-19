Региональные лидеры стали сильнее
Опубликованы новые рейтинги вузов по федеральным округам России
Рейтинговое агентство RAEX подготовило четвертый выпуск локальных рейтингов вузов по восьми федеральным округам России. В новые рейтинги вошли 295 вузов из 79 регионов. Проект входит в семейство «Три миссии университета» и осуществляется Ассоциацией составителей рейтингов и агентством RAEX при поддержке Российского союза ректоров.
Абитуриенты на вступительных экзаменах в ВУЗ
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Лидирующее место среди макрорегионов России по количеству участников занимает Центральный федеральный округ — 84 вуза. Далее следует Приволжский федеральный округ — 53 университета. Наименьшее количество вузов в рейтинге зафиксировано у Уральского федерального округа — 18 образовательных организаций. В остальных окружных рейтингах от 23 до 33 вузов-участников.
Об особенностях подготовки рейтинга рассказал Дмитрий Гришанков, генеральный директор рейтингового агентства RAEX и руководитель Ассоциации составителей рейтингов: «Методология составления учитывает особенности работы региональных вузов, поэтому из шорт-листа рейтинга намеренно исключены участники глобальных рейтингов вузов: международного “Три миссии университета” и национального RAEX-100. Таким образом, мы определяем региональных лидеров и сильные специализированные вузы России».
По результатам исследования аналитики RAEX отмечают рост позиций в рейтингах у педагогических и медицинских университетов: 60% из них улучшили свои показатели. Классические университеты, напротив, потеряли свои позиции: более 50% этих вузов ухудшили положение по сравнению с результатами прошлого года. Среди технических вузов одинаковое количество как потеряло, так и улучшило позиции в рейтинге.
О причинах роста региональных медицинских и педагогических вузов читайте в исследовании на официальном сайте RAEX.
Большинство лидеров федеральных округов рейтингов прошлого года подтвердили свои высокие места. Смена лидера зафиксирована лишь в двух округах. В локальном рейтинге по Приволжскому федеральному округу на верхнюю строчку переместился Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина, а в локальном рейтинге Сибирского федерального округа первое место занял Новосибирский государственный педагогический университет.
Топ-10 локального рейтинга вузов RAEX: Центральный федеральный округ, 2025 год
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Полный рейтинг размещен на официальном сайте RAEX.
Топ-10 локального рейтинга вузов RAEX: Приволжский федеральный округ, 2025 год
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Полный рейтинг размещен на официальном сайте RAEX.
Топ-10 локального рейтинга вузов RAEX: Южный федеральный округ, 2025 год
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Полный рейтинг размещен на официальном сайте RAEX.
Топ-10 локального рейтинга вузов RAEX: Дальневосточный федеральный округ, 2025 год
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Полный рейтинг размещен на официальном сайте RAEX.
Топ-10 локального рейтинга вузов RAEX: Сибирский федеральный округ, 2025 год
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Полный рейтинг размещен на официальном сайте RAEX.
Топ-10 локального рейтинга вузов RAEX: Северо-Кавказский федеральный округ, 2025 год
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Полный рейтинг размещен на официальном сайте RAEX.
Топ-10 локального рейтинга вузов RAEX: Северо-Западный федеральный округ, 2025 год
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Полный рейтинг размещен на официальном сайте RAEX.
Топ-10 локального рейтинга вузов RAEX: Уральский федеральный округ, 2025 год
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Полный рейтинг размещен на официальном сайте RAEX.