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Региональные лидеры стали сильнее

Опубликованы новые рейтинги вузов по федеральным округам России

Рейтинговое агентство RAEX подготовило четвертый выпуск локальных рейтингов вузов по восьми федеральным округам России. В новые рейтинги вошли 295 вузов из 79 регионов. Проект входит в семейство «Три миссии университета» и осуществляется Ассоциацией составителей рейтингов и агентством RAEX при поддержке Российского союза ректоров.

Абитуриенты на вступительных экзаменах в ВУЗ

Абитуриенты на вступительных экзаменах в ВУЗ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Абитуриенты на вступительных экзаменах в ВУЗ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Лидирующее место среди макрорегионов России по количеству участников занимает Центральный федеральный округ — 84 вуза. Далее следует Приволжский федеральный округ — 53 университета. Наименьшее количество вузов в рейтинге зафиксировано у Уральского федерального округа — 18 образовательных организаций. В остальных окружных рейтингах от 23 до 33 вузов-участников.

Об особенностях подготовки рейтинга рассказал Дмитрий Гришанков, генеральный директор рейтингового агентства RAEX и руководитель Ассоциации составителей рейтингов: «Методология составления учитывает особенности работы региональных вузов, поэтому из шорт-листа рейтинга намеренно исключены участники глобальных рейтингов вузов: международного “Три миссии университета” и национального RAEX-100. Таким образом, мы определяем региональных лидеров и сильные специализированные вузы России».

По результатам исследования аналитики RAEX отмечают рост позиций в рейтингах у педагогических и медицинских университетов: 60% из них улучшили свои показатели. Классические университеты, напротив, потеряли свои позиции: более 50% этих вузов ухудшили положение по сравнению с результатами прошлого года. Среди технических вузов одинаковое количество как потеряло, так и улучшило позиции в рейтинге.

О причинах роста региональных медицинских и педагогических вузов читайте в исследовании на официальном сайте RAEX.

Большинство лидеров федеральных округов рейтингов прошлого года подтвердили свои высокие места. Смена лидера зафиксирована лишь в двух округах. В локальном рейтинге по Приволжскому федеральному округу на верхнюю строчку переместился Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина, а в локальном рейтинге Сибирского федерального округа первое место занял Новосибирский государственный педагогический университет.

Топ-10 локального рейтинга вузов RAEX: Центральный федеральный округ, 2025 год

МестоНаименование вузаРегион
1Российская экономическая школаг.Москва
2Тульский государственный университетТульская область
3Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Россииг.Москва
4Ярославский государственный медицинский университет Минздрава РоссииЯрославская область
5Юго-Западный государственный университетКурская область
6Литературный институт имени А.М. Горькогог.Москва
7Смоленский государственный медицинский университет Минздрава РоссииСмоленская область
8Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича СтолетовыхВладимирская область
9Российская государственная академия интеллектуальной собственностиг.Москва
10Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. УткинаРязанская область

Полный рейтинг размещен на официальном сайте RAEX.

Топ-10 локального рейтинга вузов RAEX: Приволжский федеральный округ, 2025 год

МестоНаименование вузаРегион
1Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы МининаНижегородская область
2Вятский государственный университетКировская область
3Чувашский государственный университет имени И.Н. УльяноваЧувашская Республика
4Удмуртский государственный университетУдмуртская Республика
5Казанский государственный энергетический университетРеспублика Татарстан
6Кировский государственный медицинский университет Минздрава РоссииКировская область
7Башкирский государственный аграрный университетРеспублика Башкортостан
8Оренбургский государственный медицинский университет Минздрава РоссииОренбургская область
9Ижевская государственная медицинская академия Минздрава РоссииУдмуртская Республика
10Казанский государственный архитектурно-строительный университетРеспублика Татарстан

Полный рейтинг размещен на официальном сайте RAEX.

Топ-10 локального рейтинга вузов RAEX: Южный федеральный округ, 2025 год

МестоНаименование вузаРегион
1Кубанский государственный медицинский университет Минздрава РоссииКраснодарский край
2Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. УшаковаКраснодарский край
3Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. ГородовиковаРеспублика Калмыкия
4Ростовский государственный университет путей сообщенияРостовская область
5Волгоградский государственный социально-педагогический университетВолгоградская область
6Международный инновационный университет (МИУ)Краснодарский край
7Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)Ростовская область
8Адыгейский государственный университетРеспублика Адыгея
9Астраханский государственный технический университетАстраханская область
10Волгоградский государственный аграрный университетВолгоградская область

Полный рейтинг размещен на официальном сайте RAEX.

Топ-10 локального рейтинга вузов RAEX: Дальневосточный федеральный округ, 2025 год

МестоНаименование вузаРегион
1Тихоокеанский государственный медицинский университет Минздрава РоссииПриморский край
2Читинская государственная медицинская академия Минздрава РоссииЗабайкальский край
3Бурятский государственный университет имени Доржи БанзароваРеспублика Бурятия
4Амурский государственный университетАмурская область
5Амурская государственная медицинская академия Минздрава РоссииАмурская область
6Забайкальский государственный университетЗабайкальский край
7Сахалинский государственный университетСахалинская область
8Владивостокский государственный университетПриморский край
9Дальневосточный государственный университет путей сообщенияХабаровский край
10Дальневосточный государственный аграрный университетАмурская область

Полный рейтинг размещен на официальном сайте RAEX.

Топ-10 локального рейтинга вузов RAEX: Сибирский федеральный округ, 2025 год

МестоНаименование вузаРегион
1Новосибирский государственный педагогический университетНовосибирская область
2Сибирский государственный университет путей сообщенияНовосибирская область
3Кемеровский государственный медицинский университет Минздрава РоссииКемеровская область
4Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. ГорбачеваКемеровская область
5Новосибирский государственный аграрный университетНовосибирская область
6Иркутский государственный медицинский университет Минздрава РоссииИркутская область
7Омский государственный университет имени Ф.М. ДостоевскогоОмская область
8Красноярский государственный педагогический университет имени В.П. АстафьеваКрасноярский край
9Омский государственный педагогический университетОмская область
10Омский государственный аграрный университет имени П.А.СтолыпинаОмская область

Полный рейтинг размещен на официальном сайте RAEX.

Топ-10 локального рейтинга вузов RAEX: Северо-Кавказский федеральный округ, 2025 год

МестоНаименование вузаРегион
1Ставропольский государственный медицинский университет Минздрава РоссииСтавропольский край
2Дагестанский государственный медицинский университет Минздрава РоссииРеспублика Дагестан
3Чеченский государственный университет имени А. А. КадыроваЧеченская Республика
4Дагестанский государственный университетРеспублика Дагестан
5Пятигорский государственный университетСтавропольский край
6Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. ХетагуроваРеспублика Северная Осетия-Алания
7Северо-Осетинская государственная медицинская академия Минздрава РоссииРеспублика Северная Осетия-Алания
8Ессентукский институт управления, бизнеса и праваСтавропольский край
9Научно-клинический центр имени БашлароваРеспублика Дагестан
10Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М.ДжамбулатоваРеспублика Дагестан

Полный рейтинг размещен на официальном сайте RAEX.

Топ-10 локального рейтинга вузов RAEX: Северо-Западный федеральный округ, 2025 год

МестоНаименование вузаРегион
1Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж. И. Алфёрова РАНг.Санкт-Петербург
2Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет Минздрава Россииг.Санкт-Петербург
3Новгородский государственный университет имени Ярослава МудрогоНовгородская область
4Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроенияг.Санкт-Петербург
5Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макароваг.Санкт-Петербург
6Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)г.Санкт-Петербург
7Череповецкий государственный университетВологодская область
8Псковский государственный университетПсковская область
9Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевичаг.Санкт-Петербург
10Санкт-Петербургский государственный аграрный университетг.Санкт-Петербург

Полный рейтинг размещен на официальном сайте RAEX.

Топ-10 локального рейтинга вузов RAEX: Уральский федеральный округ, 2025 год

МестоНаименование вузаРегион
1Челябинский государственный университетЧелябинская область
2Сургутский государственный университетХанты-Мансийский автономный округ
3Технический университет УГМКСвердловская область
4Уральский государственный педагогический университетСвердловская область
5Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. ЯковлеваСвердловская область
6Сургутский государственный педагогический университетХанты-Мансийский автономный округ
7Уральский государственный аграрный университетСвердловская область
8Уральский государственный университет путей сообщенияСвердловская область
9Уральский государственный горный университетСвердловская область
10Уральский государственный лесотехнический университетСвердловская область

Полный рейтинг размещен на официальном сайте RAEX.

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