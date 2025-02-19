Региональные лидеры стали сильнее

Рейтинговое агентство RAEX подготовило четвертый выпуск локальных рейтингов вузов по восьми федеральным округам России. В новые рейтинги вошли 295 вузов из 79 регионов. Проект входит в семейство «Три миссии университета» и осуществляется Ассоциацией составителей рейтингов и агентством RAEX при поддержке Российского союза ректоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Абитуриенты на вступительных экзаменах в ВУЗ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Абитуриенты на вступительных экзаменах в ВУЗ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Лидирующее место среди макрорегионов России по количеству участников занимает Центральный федеральный округ — 84 вуза. Далее следует Приволжский федеральный округ — 53 университета. Наименьшее количество вузов в рейтинге зафиксировано у Уральского федерального округа — 18 образовательных организаций. В остальных окружных рейтингах от 23 до 33 вузов-участников.

Об особенностях подготовки рейтинга рассказал Дмитрий Гришанков, генеральный директор рейтингового агентства RAEX и руководитель Ассоциации составителей рейтингов: «Методология составления учитывает особенности работы региональных вузов, поэтому из шорт-листа рейтинга намеренно исключены участники глобальных рейтингов вузов: международного “Три миссии университета” и национального RAEX-100. Таким образом, мы определяем региональных лидеров и сильные специализированные вузы России».

По результатам исследования аналитики RAEX отмечают рост позиций в рейтингах у педагогических и медицинских университетов: 60% из них улучшили свои показатели. Классические университеты, напротив, потеряли свои позиции: более 50% этих вузов ухудшили положение по сравнению с результатами прошлого года. Среди технических вузов одинаковое количество как потеряло, так и улучшило позиции в рейтинге.

О причинах роста региональных медицинских и педагогических вузов читайте в исследовании на официальном сайте RAEX.

Большинство лидеров федеральных округов рейтингов прошлого года подтвердили свои высокие места. Смена лидера зафиксирована лишь в двух округах. В локальном рейтинге по Приволжскому федеральному округу на верхнюю строчку переместился Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина, а в локальном рейтинге Сибирского федерального округа первое место занял Новосибирский государственный педагогический университет.

Топ-10 локального рейтинга вузов RAEX: Центральный федеральный округ, 2025 год Место Наименование вуза Регион 1 Российская экономическая школа г.Москва 2 Тульский государственный университет Тульская область 3 Дипломатическая академия Министерства иностранных дел России г.Москва 4 Ярославский государственный медицинский университет Минздрава России Ярославская область 5 Юго-Западный государственный университет Курская область 6 Литературный институт имени А.М. Горького г.Москва 7 Смоленский государственный медицинский университет Минздрава России Смоленская область 8 Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых Владимирская область 9 Российская государственная академия интеллектуальной собственности г.Москва 10 Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина Рязанская область Полный рейтинг размещен на официальном сайте RAEX.

Топ-10 локального рейтинга вузов RAEX: Приволжский федеральный округ, 2025 год Место Наименование вуза Регион 1 Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина Нижегородская область 2 Вятский государственный университет Кировская область 3 Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова Чувашская Республика 4 Удмуртский государственный университет Удмуртская Республика 5 Казанский государственный энергетический университет Республика Татарстан 6 Кировский государственный медицинский университет Минздрава России Кировская область 7 Башкирский государственный аграрный университет Республика Башкортостан 8 Оренбургский государственный медицинский университет Минздрава России Оренбургская область 9 Ижевская государственная медицинская академия Минздрава России Удмуртская Республика 10 Казанский государственный архитектурно-строительный университет Республика Татарстан Полный рейтинг размещен на официальном сайте RAEX.

Топ-10 локального рейтинга вузов RAEX: Южный федеральный округ, 2025 год Место Наименование вуза Регион 1 Кубанский государственный медицинский университет Минздрава России Краснодарский край 2 Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова Краснодарский край 3 Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова Республика Калмыкия 4 Ростовский государственный университет путей сообщения Ростовская область 5 Волгоградский государственный социально-педагогический университет Волгоградская область 6 Международный инновационный университет (МИУ) Краснодарский край 7 Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) Ростовская область 8 Адыгейский государственный университет Республика Адыгея 9 Астраханский государственный технический университет Астраханская область 10 Волгоградский государственный аграрный университет Волгоградская область Полный рейтинг размещен на официальном сайте RAEX.

Топ-10 локального рейтинга вузов RAEX: Дальневосточный федеральный округ, 2025 год Место Наименование вуза Регион 1 Тихоокеанский государственный медицинский университет Минздрава России Приморский край 2 Читинская государственная медицинская академия Минздрава России Забайкальский край 3 Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова Республика Бурятия 4 Амурский государственный университет Амурская область 5 Амурская государственная медицинская академия Минздрава России Амурская область 6 Забайкальский государственный университет Забайкальский край 7 Сахалинский государственный университет Сахалинская область 8 Владивостокский государственный университет Приморский край 9 Дальневосточный государственный университет путей сообщения Хабаровский край 10 Дальневосточный государственный аграрный университет Амурская область Полный рейтинг размещен на официальном сайте RAEX.

Топ-10 локального рейтинга вузов RAEX: Сибирский федеральный округ, 2025 год Место Наименование вуза Регион 1 Новосибирский государственный педагогический университет Новосибирская область 2 Сибирский государственный университет путей сообщения Новосибирская область 3 Кемеровский государственный медицинский университет Минздрава России Кемеровская область 4 Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева Кемеровская область 5 Новосибирский государственный аграрный университет Новосибирская область 6 Иркутский государственный медицинский университет Минздрава России Иркутская область 7 Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского Омская область 8 Красноярский государственный педагогический университет имени В.П. Астафьева Красноярский край 9 Омский государственный педагогический университет Омская область 10 Омский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина Омская область Полный рейтинг размещен на официальном сайте RAEX.

Топ-10 локального рейтинга вузов RAEX: Северо-Кавказский федеральный округ, 2025 год Место Наименование вуза Регион 1 Ставропольский государственный медицинский университет Минздрава России Ставропольский край 2 Дагестанский государственный медицинский университет Минздрава России Республика Дагестан 3 Чеченский государственный университет имени А. А. Кадырова Чеченская Республика 4 Дагестанский государственный университет Республика Дагестан 5 Пятигорский государственный университет Ставропольский край 6 Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова Республика Северная Осетия-Алания 7 Северо-Осетинская государственная медицинская академия Минздрава России Республика Северная Осетия-Алания 8 Ессентукский институт управления, бизнеса и права Ставропольский край 9 Научно-клинический центр имени Башларова Республика Дагестан 10 Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М.Джамбулатова Республика Дагестан Полный рейтинг размещен на официальном сайте RAEX.

Топ-10 локального рейтинга вузов RAEX: Северо-Западный федеральный округ, 2025 год Место Наименование вуза Регион 1 Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж. И. Алфёрова РАН г.Санкт-Петербург 2 Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет Минздрава России г.Санкт-Петербург 3 Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого Новгородская область 4 Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения г.Санкт-Петербург 5 Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова г.Санкт-Петербург 6 Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) г.Санкт-Петербург 7 Череповецкий государственный университет Вологодская область 8 Псковский государственный университет Псковская область 9 Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича г.Санкт-Петербург 10 Санкт-Петербургский государственный аграрный университет г.Санкт-Петербург Полный рейтинг размещен на официальном сайте RAEX.