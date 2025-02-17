Складам подняли планку

Как стало известно “Ъ”, страховые компании (СК) серьезно повысили тарифы на страхование складов в 2025 году. По оценкам страховщиков, рост составил до 40%. Таким образом страховщики стремятся компенсировать возросшую убыточность и отказы от страхования ряда объектов. Вместе с тем стремление клиентов повысить пожарную безопасность вместе с повышенными тарифами может увеличить маржинальность сегмента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В 2025 году СК значительно подняли тарифы на страхование складской недвижимости, рассказали “Ъ” участники рынка. По оценкам первого замгендиректора СК «Энергогарант» Антона Легчилина, в целом по рынку тарифы выросли на 10–20% год к году. Это касается не только новых клиентов — меняются и условия при продлении договоров страхования, добавляет он. В «Совкомбанк Страховании» и в целом по рынку рост стоимости страхования складов составляет 10–40% с исключениями в зависимости от объекта, отмечают в компании.

Страховые брокеры подтверждают рост. В 2024 году тарифы на страхование складских помещений варьировались на уровне от 0,05% до 0,09% от стоимости здания склада (без товарно-материальных ценностей) при наличии базовых требований к системам пожарной безопасности, но на некоторые объекты тарифы доходили до 0,7% и выше, оценивает замгендиректора по страхованию имущества и ответственности страхового консультанта АСТ Денис Титов. В 2025 году тарифы на многие объекты стартовали от 0,07% и выше, однако как и в прошлые периоды, рассказывает он. В частности, для складов площадью от 120 тыс. кв. м тариф по рынку при соблюдении норм пожарной безопасности мог составлять от 0,04% до 0,08% в прошлом году и 0,06–0,1% в этом году, отмечает он. По словам собеседника из числа страховщиков, в среднем в 2024 году склады страховались по тарифу 0,08%, а в 2025-м — 0,1%, то есть показали рост примерно на четверть. При этом стоимость страховки может достигать десятков миллионов рублей, отмечает он. По оценкам независимого эксперта Андрея Бархоты, объем сегмента страхования складов сегодня составляет примерно 45–75 млрд руб.

Рост тарифов может быть связан со стремлением страховщиков компенсировать возросшую убыточность. Мы наблюдаем тренд на повышение убыточности по складским рискам, что вызывает рост технической стоимости страхования таких объектов, отмечает директор по корпоративному страхованию «Зетта Страхования» Андрей Тверской. По оценкам господина Бархоты, в целом рост частоты пожаров повысил убыточность на 15–25 п. п., а возможности перестрахования сократил на 10–15%. Некоторые игроки отказались от складских рисков ввиду невозможности размещения крупных страховых рисков или больших убытков, добавляют в «Совкомбанк Страховании». Рост тарифов позволяет «отыграть» полученные убытки и недополученные премии от клиентов, которых страховщик не взял на страхование, поясняет Андрей Бархота.

Часть страхователей повышает безопасность на объектах, стремясь получить лучшие условия страхования. СК стали вводить повышенные требования к системам пожаротушения, рассказывает замгендиректора страхового брокера Mainsgroup Евгений Боровиков. Склады с высокой рискозащищенностью могут рассчитывать на выгодные условия страхования, отмечают эксперты «Согласия». Ряд клиентов рассматривают опции страхования с повышенными тарифами, добавляют в «Нобилисе».

Такая ситуация ведет к росту маржи СК, говорят эксперты. Страховые компании без особых проблем повышают тарифы по этому виду страхования, потому что страхователям пока удается интегрировать издержки на повышение безопасности в стоимость конечной продукции и сервисов, однако более кардинальный рост едва ли возможен из-за сохранения высокого уровня конкуренции в этом сегменте, говорит Андрей Бархота. Так, в 2023 году стоимость строительства склада (стоимость продажи привязана к себестоимости) выросла примерно на 19%, до 55 тыс. руб. за 1 кв. м, следует из данных консалтинговой компании IBC Real Estate и ГК «Ориентир». Вместе с тем в первом полугодии 2024 года она составила 66 тыс. руб. По оценкам господина Бархоты, рост маржи в зависимости от типологии страхователя возможен на 3–5 п. п.

Юлия Пославская, Дарья Андрианова