Проект модернизации трамвайной сети в Ростове заморожен

Реализацию проекта «Ростовский трамвай» временно заморозили. Об этом на встрече с журналистами 15 февраля сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

В 2023 году администрация донской столицы и компания «Синара — Городские транспортные решения» заключили концессионное соглашение «О модернизации и создании инфраструктуры трамвая в границах муниципального образования». Было запланировано строительство и модернизация более 119 км трамвайных путей, строительство двух депо, закупка 76 трехсекционных трамваев, модернизация имеющегося подвижного состава. Предполагалось, что проект, в который вложат свыше 61 млрд руб., реализуют в 2023–2028 годах.

Новый глава региона, пришедший на смену Василию Голубеву, посчитал, что проект необходимо доработать. Соответствующее решение он принял в конце января. В разработке новой концепции будет участвовать команда мэра Москвы Сергея Собянина, сказал господин Слюсарь. Столичные проектировщики уже изучили ситуацию и подготовили отчет. Новый проект планируется вынести на публичное обсуждение.

Дмитрий Ковалевский, Ростов-на-Дону