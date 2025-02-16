Проект расширения воронежского ИП «Масловский-2» внесен в ЕГРН

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесен проект межевания территории для строительства индустриального парка «Масловский-2» в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра.

Индустриальный парк (ИП) будет расположен в Левобережном районе Воронежа на площади более 441 га. Он включает 17 земельных участков, предназначенных для различных видов деятельности. Проект межевания определяет границы и разрешенное использование участков. Его разработали специалисты БУ ВО «Нормативно-проектный центр» и утвердило министерство архитектуры и градостроительства региона.

«Формирование земельных участков выполнено с учетом существующей градостроительной ситуации, границ земельных участков, предоставленных физическим и юридическим лицам под различные виды деятельности, и фактического использования территории»,— рассказал министр архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков.

О том, что правительство региона определилось с участком для расширения «Ъ-Черноземье» сообщал в 2021 году. Изначально для увеличения площади парка собирались использовать массив земельных участков на 251 га, прилегающий к особой экономической зоне (ОЭЗ) «Центр». В мае прошлого года власти выкупили участок площадью 441 га. Земля будет использоваться для маштабирования не только ИП «Масловский», но и особой экономической зоны (ОЭЗ) «Центр». С 2025 года начнется ее освоение, сообщал губернатор региона Александр Гусев.

О том, что воронежские власти выбрали участки для расширения ОЭЗ «Центр» и ИП «Масловский» — в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова