Телохранитель по подписке

Приложения по вызову телохранителей набирают популярность в России. Собеседники “Ъ FM” из частных охранных организаций, впрочем, сомневаются в качестве таких услуг. Сейчас пользователям доступны несколько десятков подобных сервисов в разных городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Перми. Нанять специалиста можно, к примеру, для защиты от нападений, домогательств и помощи с выселением арендатора. В частности, в Ленинградской области работает приложение «Микула». За 399 руб. в месяц подписчик может неограниченное количество раз пользоваться услугами личных охранников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Сейчас у сервиса около 200 клиентов. Но, по словам учредителя «Микулы» Александра Мантуленко, вскоре компания планирует выйти на рынок крупных городов: «Мы только открылись, тестируем все это. Стоимость, конечно, очень маленькая, но это сделано для того, чтобы услуга была доступной. Как в любой подобной структуре, у нас все то же самое — лицензия на охранную деятельность в компании. Те сотрудники, которых мы устраиваем, имеют, соответственно, такие же документы. Сервис предназначен для предотвращения неприятных ситуаций. Девушка, к примеру, возвращается домой с работы, боится попасть к себе в парадную, к ней приезжает охранник и провожает ее домой. Все, что в рамках закона нам позволено, мы делаем.

Применение спецсредств допустимо, если есть явная угроза жизни и здоровью самого телохранителя и охраняемого лица. Самое главное — настрой на то, чтобы люди умели общаться, чтобы конфликты предотвращать путем переговоров. Мы хотели бы, конечно, расширять на весь Санкт-Петербург эту услугу и далее в Москву переходить, можем брать и регионы».

По приложению «Микула» охранника можно вызвать в любое время дня и ночи. По словам основателей сервиса, среднее время реагирования на запрос составляет пять-семь минут. Подобная схема работы вызывает вопросы, как и цена услуг, считает председатель Совета по профессиональным квалификациям в негосударственной сфере безопасности Дмитрий Фонарёв: «Средняя заработная плата телохранителей — 200-220 тыс. руб. в месяц. Как можно вызвать человека, например, на полдня за 400 руб., я не понимаю. Люди, которые будут оказывать данную услугу, могут работать как самозанятые. Соответственно, должен быть какой-то договор. Кроме того, где гарантии того, что сами охранники вас по дороге не ограбят? Это риск.

Если человек, оказавшись в той или иной жизненной ситуации, может прибегнуть к помощи и сделать это оперативно, быстро и надежно, это хорошая идея. Проблема заключается в том, что почти вся частная охранная деятельность находится вне правового поля».

При угрозе жизни клиента или самого телохранителя охранник из приложения может применить силу, на крайний случай, у него есть перцовые баллончики, наручники и средства первой медпомощи. Во время выезда происходящее записывает нагрудная видеокамера специалиста. Однако такие действия едва ли можно назвать легальными, да и подобрать телохранителя под запрос клиента не так просто, подчеркнул руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов: «Во всех нормальных вариантах это всегда официальное трудоустройство. Очень важно подобрать "личника" для клиента, это очень непростой вопрос. Зачастую очень важно учитывать особенности охраняемого лица. Сами телохранители — это люди, обладающие реальным опытом, который подтверждается не фотографией из спортзала, а совершенно серьезным уровнем, занятиями в том числе в тире, рукопашным боем. Здесь, скорее, мини-дружина ходит, встречает девушек, провожает».

Сервисы по вызову телохранителей существуют не только в России. Подобные приложения есть и в Европе. Особой популярностью услуги охранников пользуются в США. Там тренд привлек внимание даже бывшего директора Секретной службы Марка Салливана, который поучаствовал в создании одного из таких приложений.

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Далила Цельбель