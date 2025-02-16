Верфь «Красное Сормово» в 2,5 раза нарастила убыток за год

Убыток нижегородского судостроительного завода «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) по итогам 2024 года превысил 3,4 млрд руб., следует из отчетности предприятия. За год верфь нарастила убыток в 2,5 раза: в 2023 году показатель составил 1,3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Выручка завода при этом так же увеличилась в 2,5 раза, до 13,9 млрд руб. Кредиторская задолженность верфи выросла в 1,5 раза и превысила 14,5 млрд руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», «Красное Сормово» строит сухогрузы RSD59 для Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), краболовы-процессоры для Северо-Западного рыбопромышленного консорциума круизный лайнер проекта «Карелия». В связи с уходом их России иностранных поставщиков заводу пришлось искать альтернативные комплектующие для судов. Предприятие также находится под санкциями Евросоюза и США.

Аудиторы сообщили о рисках ликвидности и убыточности для верфи. «Для снижения данного риска необходимы действия менеджмента в виде привлечения инвестиций, уменьшения убытка и восстановления рентабельности проектов за счет пересмотра цены контрактов, сокращения накладных расходов, работы по непредъявлению или снижению штрафных санкций», — говорится в аудиторском заключении.

Владимир Зубарев