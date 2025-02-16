150 млн рублей воронежские власти направят на белорусский квартал

Восемь электронных аукционов на приобретение жилых домов в Лушниковке Воронежской области для предоставления по договору найма общей суммой 150 млн руб. появились на госзакупках. Заказчиком выступила администрация Бобровского муниципального района. Как следует из документации, на эти средства власти собираются приобрести 17 домов сроком не позднее 1 ноября 2025 года. Заявки на участие принимаются до 19 февраля, подведение итогов — 20 февраля.

Стоимость одного дома составляет 9,996 млн руб. По техзаданию, здания должны включать не менее двух этажей с общей площадью 116 кв. м, иметь не менее трех комнат и находиться на участках от 800 до 1,5 тыс. кв. м. Участки должны быть в собственности или аренде. Предусмотрено наличие забора, тротуарных дорожек, подъездов с парковочным местом. Дома приобретаются находящиеся в стадии строительства и введенные в эксплуатацию не ранее, чем в 2025 году. В прошлом году для этих целей было размещено 15 лотов общей суммой 257 млн руб., подрядчиком выступило ООО «Строительная компания "Интехна"».

С 2021 года идет возведение жилого микрорайона «Эко-деревня» в Лушниковке Бобровского района на территории 50,3 га. Как рассказали региональном минсельхозе, здесь запланировано строительство шести многоквартирных жилых домов (990 квартир), 210 индивидуальных жилых домов, а также объектов социальной инфраструктуры: детский сад, школа, стадион, спортивная и игровые площадки, парк, объекты торговли и бытового обслуживания. Поселок рассчитан на 3 тыс. человек. Ранее губернатор региона Александр Гусев сообщал, что пилотный проект по строительству реализуется совместно с белорусскими коллегами. Его осуществляют в рамках программ комплексного развития сельских территорий, содействия развития муниципальных образований и местного самоуправления и ряда других.

ООО «СК "Интехна"» зарегистрировано в Воронеже в 2021 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий Генеральный директор — Александр Карташов, он же является собственником компании. Выручка в 2023 году составила 2,5 млн руб. (-76%), чистая прибыль – 247 тыс. руб. (+49%).

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в 2024 году в Воронежской области на комплексное развитие сельских территорий в рамках одноименной программы госпрограммы собирались направить 1,35 млрд руб.

Анна Швечикова