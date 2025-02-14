Бегство инвесткапитала из Китая достигло рекордных масштабов

По итогам прошлого года в Китае был зафиксирован рекордный отток прямых иностранных инвестиций (FDI), следует из данных Государственного валютного управления КНР. Чистый приток FDI по итогам 2024 года оказался отрицательным — $168 млрд, что стало худшим показателем за всю историю ведения статистики, то есть с 1990 года. В 2023 году чистый приток также был отрицательным — $142 млрд, в 2022 году — $19,8 млрд, а еще в 2021 году приток был положительным — $165 млрд.

Из страны активно выводят средства китайские инвесторы: в 2024 году — $172,8 млрд, в 2023 году — $185,3 млрд. За минувший год иностранные инвесторы вложили в китайскую экономику всего $4,5 млрд — меньше эта сумма была только в 1990-м и 1991-м, в 2022 году иностранцы вложили в Китай $42,7 млрд, что отчасти компенсировало отток средств китайских инвесторов.

Вывод инвесткапитала из Китая связан с замедлением экономики и непрекращающейся торговой войной КНР с США, отмечает Bloomberg. А приход к власти Дональда Трампа и введение им новых импортных пошлин на китайские товары только усугубит ситуацию. Кроме того, отмечает агентство, зарубежные компании предпочитают хранить наличные деньги за пределами Китая, так как Пекин снизил ключевые процентные ставки значительно сильнее, чем большинство развитых стран, что делает хранение средств в банках Китая невыгодным для иностранного бизнеса.

Кирилл Сарханянц