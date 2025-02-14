В пермском аэропорту за пределы ВПП выкатился самолет

Аэропорт Большое Савино закрыт на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщает пресс-служба международного аэропорта Пермь, сегодня в 14 часов 30 минут за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет государственной авиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

На запасные аэродромы в Екатеринбург и Ижевск отправлены два пассажирских рейса. Речь идет о рейсе «Аэрофлота» из столичного Шереметьево и из Ижевска в Пермь компании «ЮВТ Аэро».