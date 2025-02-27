Женская доля на рынке труда растет

В 2024 году российские компании активизировали работу с соискательницами. На одно женское резюме, по данным платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, пришлось в среднем 3,6 приглашения на вакансии. В то же время мужчины, долгое время остававшиеся приоритетной группой потенциальных работников, получили только по 3,2 приглашения. Это может свидетельствовать о нарастающем кадровом дефиците и о готовности компаний решать эту проблему новым способом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали более 209 млн приглашений на вакансии, которые работодатели отправили соискателям за 2024 год, и оказалось, что компании стали чаще звать на работу женщин. Так, в 2024 году женщины с активными резюме на hh.ru получили 120,7 млн приглашений на вакансии (или 58% от общего количества), а мужчины — только 88,8 млн приглашений (или 42%). Интересно, что за год мужчины прибавили 1 процентный пункт: в 2023 году женские резюме получили 71,1 млн приглашений на вакансии (59%), а мужские — 49,1 млн (41%).

Впрочем, в среднем на одно женское резюме по-прежнему приходится больше внимания работодателей, чем на мужское: 3,6 приглашения против 3,2. То есть женщины чаще мужчин получают предложения рассмотреть ту или иную вакансию.

При этом количество мужских и женских резюме отличается несущественно: на них приходится по 49,6% и 50,4% соответственно от общего числа активных резюме в 2024 году.

В топ-5 профессиональных сфер с наиболее лояльным отношением работодателей к женщинам вошли: «Управление персоналом, тренинги» (89% приглашений на такие вакансии получили женщины), «Финансы, бухгалтерия» (86%), «Медицина, фармацевтика» (81%), а также «Наука, образование» (79%) и «Розничная торговля» (78%). А в пятерку сфер, куда чаще всего зовут мужчин, попали: «Автомобильный бизнес» (96% приглашений получили мужчины), «Сельское хозяйство» (93%), «Безопасность» (85%), «Производство, сервисное обслуживание» (82%) и «Рабочий персонал» (81%).

Самой гендерно нейтральной стала профессиональная сфера «Домашний, обслуживающий персонал», где разница между приглашениями мужчин и женщин составляет всего около 10 п. п.: 55% и 45% соответственно.

Интересно, что в большинстве профессиональных областей доля приглашений на вакансии, полученных женщинами, сократилась по сравнению с 2023 годом. Сильнее всего это проявилось в сферах «Страхование» (с 78% в 2023 году до 71% в 2024 году), «Безопасность» (с 20% до 15%), «Рабочий персонал» (с 23% до 19%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (с 32% до 29%).

В сферах «Высший и средний менеджмент» и «Информационные технологии» на женщин приходится по 39% приглашений на вакансии. В обоих случаях доля снизилась по сравнению с 2023 годом — на 2 п. п. и на 1 п. п. соответственно. При этом доля женских резюме в обеих сферах год к году не изменилась: в категории управленцев это 32%, в ИТ — 33%.

Медиана ожидаемых зарплат в резюме женщин сегодня составляет 60,6 тыс. руб., в резюме мужчин — 88,8 тыс. руб. Зарплатные ожидания женщин ниже мужских независимо от профессии. Наиболее существенная разница наблюдается в сферах «Информационные технологии» (86,5 тыс. руб. у женщин и 126,2 тыс. руб. у мужчин), «Финансы, бухгалтерия» (70,6 тыс. руб. у женщин и 109,3 тыс. руб. у мужчин) и «Продажи, обслуживание клиентов» (58,7 тыс. руб. у женщин и 95,0 тыс. руб. у мужчин). Наименьшая разница — в сферах «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (68,0 тыс. руб. у женщин и 77,9 тыс. руб. у мужчин) и «Юристы (73,2 тыс. руб. у женщин и 84,7 тыс. руб. у мужчин).

Рост шансов найти работу, впрочем, не означает, что положение женщин на российском рынке труда улучшилось повсеместно. Далеко не все компании сейчас предлагают им дополнительную поддержку в период беременности и родов, зачастую ограничиваясь только исполнением обязательных требований трудового законодательства.

Так, как показал опрос hh.ru, в котором приняли участие более 300 российских работодателей, в большинстве компаний (74%) не предусмотрены никакие дополнительные выплаты или корпоративные программы для женщин в декрете. При этом в 11% компаний-респондентов в последние три года были приняты такие нововведения. У 2% компаний дополнительные выплаты были введены в 2024 году, столько же, наоборот, отменили такие программы. В 2025 году соответствующие выплаты введены у 1% компаний.

Только 6% российских компаний за последний год ввели инициативы, связанные с более ранним возвращением женщин в декрете на рабочее место. Также у меньшинства компаний (4%) появились за последний год новые корпоративные программы, направленные на продвижение женщин на работе. Только в каждой 20-й компании (5% респондентов) приняты инициативы по развитию бренда работодателя для женской аудитории.

Почти в половине российских компаний (45%) менее 2% сотрудниц сейчас находятся в декретном отпуске. И только в 2% российских компаний каждая третья сотрудница сегодня ухаживает за новорожденным.

От 2% до 5% женщин находятся в декрете в каждой пятой компании (24%). В каждой десятой (11%) — от 5% до 15%. Меньше всего декретниц работает в строительстве и недвижимости (68%), на втором месте — добыча и переработка ископаемых (59%), замыкает тройку лидеров тяжелая промышленность (56%). Что интересно, именно в Санкт-Петербурге (67% опрошенных компаний) работает меньше всего женщин, ухаживающих сейчас за малышом. За ним следуют Приволжский федеральный округ (51%) и Москва (48%).

В каждой десятой российской компании (11%), принявшей участие в опросе, количество женщин составляет от 50% до 70%. Чуть меньше (25–50% от общего числа сотрудников) работает почти в каждой пятой компании (18%). Почти столько же компаний (16%) могут похвастаться наличием прекрасных сотрудниц, которые составляют от 10% до 25% коллектива. У большинства респондентов (37%) только каждый десятый сотрудник относится к представительницам прекрасной половины человечества. И только у 6% работодателей женщины составляют основу коллектива, а именно свыше 70%.

При этом меньше всего женщин (до 10%) работают в строительной отрасли (50% опрошенных), сфере добычи и переработки ископаемых (39%) и сегменте оказания услуг для бизнеса и населения (34%). Что касается регионов, то именно на Санкт-Петербург приходится наименьшее количество девушек и женщин (до 10%), работающих в компаниях-респондентах (57%). В Москве данный показатель составляет 41%, замыкает тройку лидеров Центральный федеральный округ: в каждой третьей компании женщин — меньшинство.

Напомним, что с 2024 года матери в декретном отпуске имеют право выйти на работу, не теряя возможности при этом получать пособие. Этим правом воспользовались в прошлом году менее 2% женщин у большинства респондентов (62%), свыше 50% женщин вышли на работу раньше положенного срока только в 3% компаний. 14% работодателей отмечают, что вернувшихся из декрета женщин в 2024 году по сравнению с годом ранее стало намного больше. Наоборот — намного меньше — в 8% компаний.

Анастасия Мануйлова