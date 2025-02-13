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Коммерсантъ FM
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В ГД внесен проект о контроле ФСБ за научным сотрудничеством с иностранцами

В Госдуму внесен законопроект, регулирующий международное научное сотрудничество российских организаций. Согласно документу, сотрудничество с иностранными организациями по некоторым направлениям и экспериментальным разработкам будет контролировать ФСБ. Перечень контролируемых направлений составит правительство.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Проект подготовлен Минобрнауки и вносит изменения в ст. 7.1 и 16 закона «О науке и государственной научно-технической политике». Предполагается, что ФСБ будет контролировать сотрудничество и с физическими, и с юридическими иностранными лицами.

В пояснительной записке к проекту говорится, что контроль со стороны ФСБ позволит следить за передачей результатов научной деятельности за пределы РФ. Отмечается, что предлагаемый механизм «не нарушит свободу научного творчества» и «не создаст препятствий» для научной деятельности.

В случае принятия проект вступит в силу с 1 марта 2026 года для научных организаций и вузов, выполняющих проекты в рамках госзаданий. Для остальных субъектов новые правила заработают с 1 сентября 2028 года.

Полина Мотызлевская

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