Главные новости за 13 февраля. Новороссийск

Парад в год 80-летия Великой Победы на Кубани по решению Министерства обороны России проведут 9 мая в городе-герое Новороссийске.

Сотрудники ФСБ задержали 46-летнего жителя Новороссийска по подозрению в госизмене.

В городе-герое к 9 мая планируют завершить работы на входной группе к памятному знаку «Стела» (входит в мемориальный ансамбль «Малая Земля»). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Новороссийский зерновой терминал (НЗТ) обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с иском о признании права собственности на железнодорожную инфраструктуру протяженностью 194,3 метра. Ответчиками выступают администрации Новороссийска и ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП).

ПАО «Новороссийское морское пароходство» («Новошип») объявил о выплате дивидендов по акциям на сумму свыше 5,8 млрд руб.

Управление жилищно-коммунального хозяйства города-героя объявило о проведении аукциона на оказание услуг по отлову и стерилизации безнадзорных животных за 12,7 млн руб.

В Новороссийске прокурор на заседании суда выступил против удовлетворения исковых требований о сносе самовольной постройки, а также выселении инвалида и ребенка.