В Новороссийске к 9 мая завершат ремонт входной группы к памятному знаку «Стела»

В городе-герое к 9 мая планируют завершить работы на входной группе к памятному знаку «Стела» (входит в мемориальный ансамбль «Малая Земля»). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева

План мероприятий празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне обсудили заседании краевого организационного комитета «Победа» под председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Событию будут посвящены свыше 50 крупных федеральных и общегородских тематических мероприятий.

«В рамках подготовки ко Дню Великой Победы на территории всех 170 памятников военной истории города-героя будет проведена работа по реставрации и наведению санитарного порядка, в том числе на труднодоступных, братских могилах и индивидуальных захоронениях. На особом контроле реставрация мемориала «Малая Земля». К 9 мая завершим работы на входной группе к памятному знаку «Стела» и на территории музея оружия»,— рассказал Андрей Кравченко.

Работы по реставрации мемориала «Малая Земля» стартовали в Новороссийске в ноябре 2024 года. Этот памятник Великой Отечественной войны является символом героической обороны города в 1943 году, когда советские солдаты сражались за Новороссийск в течение 225 дней.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что стоимость реставрации мемориала «Малая Земля» оценивается в 483,7 млн руб. Работы планировалось завершить к декабрю 2026 года.

Алена Воробьева