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Отлов почти тысячи бездомных собак обойдется Новороссийску в 12,7 млн рублей

Управление жилищно-коммунального хозяйства города-героя объявило о проведении аукциона на оказание услуг по отлову и стерилизации безнадзорных животных за 12,7 млн руб. Информация о закупке опубликована на портале «Госзакупки».

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Согласно документам, подрядчику предстоит оказать услуги по отлову, содержанию, стерилизации, маркированию, вакцинации, возврату в среду обитания бездомных животных на территории Новороссийска в 2025 году. Источник — бюджет администрации.

Срок подачи заявок — 20 февраля года. Определить подрядчика смогут уже 24 февраля 2025 года.

За одну особь заказчик планирует заплатить 13,5 тыс. руб. В течение года подрядчику предстоит произвести отлов, стерилизацию и маркировку 940 бродячих животных. Все они будут возвращены на улицы Новороссийска.

Алена Воробьева

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