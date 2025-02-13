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Парад Победы на Кубани пройдет в городе-герое Новороссийске

Парад в год 80-летия Великой Победы на Кубани по решению Министерства обороны России проведут 9 мая в городе-герое Новороссийске. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Ко Дню Победы на Кубани планируют привести в порядок мемориалы и воинские захоронения. Губернатор Краснодарского края отметил, что должен гореть каждый «Вечный огонь».

Формат Парада Победы, включая торжественное прохождение войск в Краснодаре и шествие «Бессмертный полк» будет определен ближе к 9 мая. Основной акцент – на требования безопасности гостей и жителей региона, подчеркнул губернатор.

«Праздник должен быть у всех ветеранов, они искренне его ждут каждый год. У нас есть хороший опыт организации выступлений артистов у домов, где живут фронтовики»,— рассказал Вениамин Кондратьев.

В течение всего года в учебных учреждениях города-героя Новороссийска и других городов Кубани запланированы патриотические мероприятия и уроки мужества. По возможности, к этой работе будут привлекать участников Великой Отечественной войны.

Алена Воробьева

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