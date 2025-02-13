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Сотрудники ФСБ задержали жителя Новороссийска по подозрению в госизмене

Житель Новороссийска подозревается в госизмене и работе на проукраинскую экстремистскую и террористическую организацию. Об этом сообщила УФСБ России по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации пресс-службы регионального управления федерального ведомства, 46-летний местный житель вступил в состав запрещенной на территории РФ организации, которая контролируется спецслужбами Украины. Действуя в интересах этой организации, он занимался сбором и передачей денежных средств, а также информировал спецслужбы Украины о функционировании военного объекта на территории Краснодарского края.

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю в Новороссийске провели оперативно-розыскные мероприятия и установили причастность подозреваемого к запрещенной на территории РФ организации и в государственной измене. Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении жителя Новороссийска.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что военнослужащий Черноморского флота России получил год и три месяца колонии-поселения за выброс двух боевых гранат (РГД-5) в море. Приговор вынес Новороссийский гарнизонный суд.

Алена Воробьева

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