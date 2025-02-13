«Новошип» объявил о выплате акционерам 5,8 млрд рублей

ПАО «Новороссийское морское пароходство» («Новошип») объявил о выплате дивидендов по акциям на сумму свыше 5,8 млрд руб. Данные об этом опубликованы на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ

Доходы по ценным бумагам компании выплачены за отчетный период — 9 месяцев 2024 года.

Из объявленной суммы дивидендов 5,5 млрд руб. выплачены по обыкновенным акциям, и более 0,3 млрд руб. — по привилегированным.

«Новошип» — крупнейшая российская судоходная компания на Черном море, зарегистрирована в Новороссийске. По последним раскрытым «Новошипом» данным (на второе полугодие 2024 года), 98,28% акций компании принадлежит ПАО «Совкомфлот». По информации «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль пароходства по итогам 2023 года составила 12,2 млрд руб.

Михаил Волкодав