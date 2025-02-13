Новороссийский зерновой терминал судится с портом за ж/д инфраструктуру

Новороссийский зерновой терминал (НЗТ) обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с иском о признании права собственности на железнодорожную инфраструктуру протяженностью 194,3 метра. Ответчиками выступают администрации Новороссийска и ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Новороссийский Зерновой Терминал» Фото: «Новороссийский Зерновой Терминал»

НЗТ требует признать за собой право собственности на подъездной железнодорожный путь №60 и железнодорожный переезд №1 общей протяженностью 194,3 метра. Объекты расположены в Новороссийске на улице Портовой в районе 3-й пристани.

Истец готов выплатить ПАО «Новороссийский морской торговый порт» компенсацию за возведение инфраструктуры в размере, который определит суд. Также компания просит обязать Управление Росреестра по Краснодарскому краю зарегистрировать право собственности на указанные объекты. В настоящее время объявлен перерыв в заседании.

Весной 2019 года Новороссийский морской торговый порт и банк ВТБ сообщили о закрытии сделки по продаже принадлежащих НМТП долей в ООО «Новороссийский зерновой терминал». Покупателем 99,9968 % доли ООО «НЗТ» выступило подконтрольное банку ООО «Деметра 1», стоимость сделки составила 35,5 млрд руб.

ООО «НЗТ» осуществляет перевалку зерновых и масличных культур, в том числе, оказывает услуги по выгрузке зерновых культур из железнодорожных вагонов и автотранспортных средств, хранению и формированию судовых партий.

Наталья Решетняк