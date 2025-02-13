В Новороссийске прокуратура отменила выселение инвалида и ребенка

В Новороссийске прокурор на заседании суда выступил против удовлетворения исковых требований о сносе самовольной постройки, а также выселении инвалида и ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С исковым заявлением о признании самовольной постройкой и сносе жилого дома, в котором проживают инвалид и несовершеннолетний ребенок, в Приморский районный суд г. Новороссийска обратился сосед. По заключению участвующего прокурора суд отказал истцу в удовлетворении его требований.

Однако судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского края отменило решение суда первой инстанции, оставив без внимания тот факт, что устранение нарушений требований строительных норм возможно усилением несущих конструкций. Также в материалах дела не было доказательств об угрозе жизни и здоровью граждан, и не дана оценка соблюдения прав несовершеннолетней девочки, которая проживает в спорном доме вместе с инвалидом.

Поскольку суд апелляционной инстанции неправильно применил нормы материального права, прокурор Краснодарского края внес кассационное представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. Дело направлено на новое апелляционное рассмотрение под контролем прокуратуры.

Алена Воробьева