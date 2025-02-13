Волго-Вятский банк Сбербанка: жители оценили удобство и безопасность сделок без ипотеки

31 тыс. сделок с недвижимостью совершили жители в Волго-Вятском банке Сбербанка с помощью неипотечных сервисов. Банк по итогам прошлого года зафиксировал увеличение таких сделок на четверть. Неипотечными сервисами могут воспользоваться клиенты, которые покупают недвижимость за собственные средства, не оформляя при этом ипотеку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Недавно мне посчастливилось стать обладательницей собственной квартиры. Обратившись в "Сбер" для оформления неипотечной сделки, я получила целый ряд значимых для меня преимуществ. Cделка прошла максимально быстро и без лишних хлопот, я была уверена в ее надежности. Я благодарна "Сберу" за оказанную поддержку и за то, что сотрудники помогают своим клиентам осуществить такую важную покупку максимально комфортно»,— клиент Волго-Вятского банка Сбербанка Марина Алексеевна.

Воспользоваться неипотечными сервисами при оформлении сделок с недвижимостью можно в любом отделении банка. Услуга актуальна всем, в частности тем, кто покупает недвижимость в другом городе или регионе – выезжать покупателю или продавцу не потребуется, все можно провести дистанционно. Клиент также может проверить приобретаемую недвижимость и получить сертификат на один год на возмещение средств на случай непредвиденных рисков, поручить банку подготовить договор купли-продажи.

Чаще всего в прошлом году за этой услугой в банк обращались жители Нижегородской области, которые провели более 7,1 тыс. таких сделок. В Татарстане жители обратились по сделкам 7 тыс. раз. Жители Пермского края воспользовались услугой около 4,3 тыс. раз, а жители Удмуртии — более 4,1 тыс. раз.

В Чувашии сервис был востребован более 2,4 тыс. раз, а во Владимирской области – 1,8 тыс. раз. Жители Кировской области доверили Сберу свою сделку с недвижимостью более 1,7 тыс. раз, в то время как в Мордовии и Марий Эл количество воспользовавшихся услугой составило 1,2 тыс. и 1 тыс. соответственно.

Значительный рост спроса на неипотечные сделки в прошлом году был отмечен в Мордовии, который увеличился на 70% по сравнению с 2023 годом, а также в Удмуртии, где рост составил 60%.

ПАО Сбербанк