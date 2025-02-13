Рост поступления налогов в федеральный бюджет от Прикамья составил 73,1%

Прикамье впервые в истории заняло первое место в Приволжском федеральном округе по поступлениям в федеральный бюджет, рассказала на пресс-конференции руководитель УФНС по Пермскому краю Наталья Гурова. Этот показатель вырос на 492,2 млрд руб. (73,1%) и составил более 1,165 млрд руб. Всего в консолидированный бюджет РФ поступления из региона выросли на 525,1 млрд руб. (56%) и составили 1,453 млрд руб., из них 240 млрд руб. в бюджет Пермского края (рост 9,5%), в местные бюджеты — 47,6 млрд руб. (рост 34%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель УФНС России по Пермскому краю Наталья Гурова.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Руководитель УФНС России по Пермскому краю Наталья Гурова.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Наибольший рост поступлений к уровню 2023 году зафиксирован по налогу на добычу полезных ископаемых. Он увеличился на 84,7%, или на 355,5 млрд руб., что объясняется ростом цен на нефть и курса доллара, а также увеличением ставки НДПИ на нефть.

Поступления НДФЛ увеличились на 20,3 млрд руб. (рост 25,4%), это составляет 24,1% от общего объема поступлений в консолидированный бюджет края. Предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения, заплатили в прошлом году больше на 3,9 млрд руб., или на 32,7%. Рост поступлений по имущественным налогам составил 3,2 млрд руб. (рост 13%), по налогу на профессиональный доход — 449 млн руб. (рост 17%).

При этом УФНС зафиксировано снижение поступлений налога на прибыль организаций. В прошлом году они снизились на 3,7 млрд руб. (4%) и составили 88,3 млрд руб.